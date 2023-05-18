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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中監稱陳水扁赴大學演講「有助病情」　王鴻薇轟：乾脆再選總統？

▲▼王鴻薇 「陳建仁保證過！王鴻薇提案修法卸任總統副總統禮遇金」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲針對陳水扁保外就醫還赴大學演講，王鴻薇大批，乾脆直接保送他再戰總統。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

前總統陳水扁日前大動作北上立法院、行政院及總統府陳情，18日又赴東吳大學演講，被質疑違反保外就醫條款，台中監獄則表示，經醫囑判斷認為陳水扁參加「這類活動」對病情有助予以准許。對此，國民黨立委王鴻薇就在臉書大轟，「我看陳水扁參加『總統選舉』也很有利病情，不曉得台中監獄怎麼看？」

王鴻薇諷刺，陳水扁近期才剛喜獲34次保外就醫展延，沒想到，今下午就準備參加東吳大學演講，而且台中監獄居然還表示，經醫囑判斷認為陳參加「這類活動」對病情有助予以准許，「我看陳水扁參加『總統選舉』也很有利病情，不曉得台中監獄怎麼看，乾脆直接保送讓他再戰總統，台中監獄真的知道自己在說什麼嗎？」

王鴻薇批評，身為「台灣最強保外就醫罪犯」的陳水扁，帶著有事需就醫沒事趴趴走的特異體質，一路以來肆無忌憚的羞辱我國保外就醫制度，而相關單位，也都配合執行，堂堂政府機關，讓自己的尊嚴蕩然無存，更是傷害了國家公信力。

王鴻薇表示，陳水扁近期動作頻頻，上凱道替兒子陳致中請願，找妻子吳淑珍開直播喊冤，還說全台灣對不起他們家，如今還參加東吳大學演講。她大轟，「我就問哪個罪犯保外就醫生活如此多采多姿？下一步要不要校園巡迴演講？要不要再出來選總統？司法尊嚴到底在那裡？」

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