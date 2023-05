今年世衛大會將登場！周志浩：澳洲支持台灣以觀察員身分參與

▲澳洲與臺灣衛生技術合作夥伴關係發表儀式,澳洲辦事處代表露珍怡(左)與衛生福利部長薛瑞元(右)。(圖/疾管署提供)

記者洪巧藍/台北報導

今年世界衛生大會(WHA)即將召開,我國仍沒有收到邀請函,但衛福部長薛瑞元將率團赴日內瓦為台灣發聲。衛福部次長周志浩今(18)日參與「澳洲與台灣衛生技術合作夥伴關係發表儀式」,會後受訪表示,澳洲相當肯定台灣對世界公共衛生的貢獻,並清楚表達支持台灣有意義參與世界衛生組織(WHO)活動,以觀察員身分參與世界衛生大會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛福部次長周志浩。(圖/記者洪巧藍攝)

澳洲與臺灣衛生技術合作夥伴關係發表儀式今(18)日在衛福部疾管署進行,由澳洲辦事處代表露珍怡、衛生福利部長薛瑞元、經濟部次長陳正祺代表出席。周志浩會後受訪表示,今天和澳洲駐台代表處、經濟部共同宣布建立醫療生技伙伴關係,除雙方在生醫方面成就、過去有深刻合作,加上新冠疫情後更體認生醫為重要議題,有必要深化合作關係。

周志浩表示,澳洲肯定也重視台灣在對解決包含公共衛生安全等全球挑戰的貢獻,且清楚表達支持台灣有意義地參與世界衛生組織活動,並以觀察員身份出席世界衛生大會。也將在全球合作暨訓練架構下,繼續與台灣合作,因應健康衛生等共同面臨挑戰,分專業知識,提升台澳雙方健康福祉。

被問及澳洲會如何表達對我國參與WHA的支持?周志浩回應,澳洲今天就以非常具體的行動表達支持台灣以觀察員身分出席WHA,周志浩說「我相信他們這方面的支持,是他們國家一貫的政策,不管是在台灣或其他地方,我相信他們都是秉持這樣的精神在推動」。

▲澳洲與臺灣衛生技術合作夥伴關係發表儀式,由左至右為澳洲辦事處代表露珍怡、衛生福利部長薛瑞元、經濟部次長陳正祺。(圖/疾管署提供)

台灣曾經在2009年後連續以觀察員身份受邀參與世界衛生大會,但該模式於2017年中斷,至今已經多屆未獲邀參與WHA。第76屆世界衛生大會(WHA)將於本年5月21日起於瑞士日內瓦召開,衛福部對世界衛生組織(WHO)因政治干擾未邀我出席,深表遺憾與不滿。然健康是基本人權、普世價值,薛瑞元將於5月19日如期率團赴日內瓦,展開醫衛交流行動,並宣揚我國參與國際衛生事務之能力與決心。

衛福部表示,儘管未受邀進入會場內,仍將與世界醫師會(WMA)合作辦理緊急醫療專業論壇「面對大型災難的新思維 -緊急醫療之不同面向發展策略」(Innovation toward Large-scale Disasters: Development Strategies from Different Aspect of Emergency Medicine ),並參與WHA周邊論壇包含國合會辦理「全民心理健康」(Mental health for all: psychosocial support to people in need in emergency contexts)等,與全球分享我國經驗。

此外,衛福部各司署將努力爭取參與醫藥專業會議,掌握全球最新醫衛資訊。積極洽排與各國衛生部門及國際醫衛團體之雙邊及多邊醫衛專業交流,以實質合作方式參與全球衛生,協助全球加速落實永續發展目標,並保障台灣民眾健康福祉。