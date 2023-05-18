懷疑男友偷吃　蘆洲悍女友撂4煞爆打+電擊！他躲進超商求救

記者戴上容／新北報導

新北市一名郭姓男子17日深夜想找蔡姓前女友談復合，蔡女不爽郭男死纏爛打，撂來4壯漢爆打前男友，甚至還用電擊器電擊！郭男脫逃到超商求助，警方趕抵時，只剩郭男倒地哀嚎，警方循線逮捕4嫌，將依傷害、妨害秩序等罪嫌送辦。

▲蘆洲悍女友率4煞爆打前男友，前男友坐地哀嚎 。（圖／記者戴上容翻攝）

據悉，40歲蔡女從事通訊業，與從事牙齒模具相關郭男（40歲）交往一年多，郭男交往後，搬到蔡女位於新北市蘆洲區民族路住處同居，近來郭男疑似與他人亂搞，蔡女多次爆氣質問「你是不是在外有偷吃？」，雙方多次吵架。

昨天晚上，蔡女想到郭男有可能在外偷吃，越想越氣，越想越睡不著，當場搖醒郭男質問，雙方又是一陣爭吵，蔡女於是向郭男提出分手，當場將郭男趕出住處，郭男只好黯然離開。蔡女見郭離去，立刻連繫陳男(37歲)、吳男(36歲)、吳男(31歲)、蘇男(40歲)前來，沒多久郭男返回住處想好好解釋，「我沒外遇。」

未料，郭男才一踏進屋內，就被陳等4男痛毆，過程中，陳男還使用拋射式電擊器不斷電擊郭男，郭挨打後趕緊衝出屋外逃躲，4煞發狠追打，郭死命地往前跑，最後衝進連鎖超商內向店員求救。

▲陳男拿電擊器電擊郭姓男子 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方獲報趕抵，4煞早已逃去，只剩全身是傷的郭男無助地坐在櫃台旁，經警調閱沿路監視器畫面，鎖定4嫌身分，於4小時內陸續在新北市蘆洲區逮捕涉案陳、吳、吳、蘇等4男，查扣拋射式電擊器1把，連同教唆蔡女一併帶回偵辦，警詢後將依傷害、妨害秩序等罪嫌函送5嫌法辦。

▲警方將人送辦 。（圖／記者戴上容翻攝）