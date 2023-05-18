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桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！每周2廠商上門要人才

▲▼大學生、學生、大陸大學生 。（圖／CFP）

▲中央大學太空所的碩士畢業生，幾乎在畢業前就被相關廠商「預訂一空」。（示意圖／CFP）

文／劉煥彥／今周刊

全台半導體產業大喊人力及人才不足，有意投身半導體的人才，求職門檻不若過去高聳，但奇妙的是，如今新生代的理工科系大學生，不見得都把半導體業視為未來求職首選。

同樣奇妙的是，身為國內太空教育先鋒的國立中央大學太空科學與工程學系（含研究所），數十年來都是冷灶，每年學生招不滿是常態，近幾年卻吸引愈來愈多各大學半導體主力科系（電機、電子、物理、化學、資工等）的大學畢業生報考，佔比甚至過半。

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更令人意外的是，過去兩年來，中大太空所的碩士畢業生，幾乎在畢業前就被相關廠商「預訂一空」，大約每個星期就有兩家企業上門找太空系要人才。

為何在半導體工作機會遍地開花之下，有相關系所大學生寧願投入太空所及太空產業，廠商更是大搶人？

政策支持＋低軌衛星趨勢　太空人才需求水漲船高

若從人才需求來看有兩股動力，第一是政府政策支持發展太空產業、2023年把國家太空中心（TASA）改組為行政法人、每年預算翻倍，人才需求自然水漲船高。

第二，低軌衛星通信（LEO）成為國際趨勢，國內科技大廠不能自外，甚至已看到商機，因此也開始儲備人才。

國家太空中心1月初正式改制為行政法人，英文名稱也從NSPO改為TASA，取發音接近美國國家航空暨太空總署NASA之便。

根據當時太空中心說明，「自製氣象衛星「獵風者」（Triton）已就緒，今年整裝待發；此外還有福衛八號、合成孔徑雷達衛星、B5G低軌通訊衛星計畫進行中」。

​「未來，還要進一步完備國家發射場域，並啟動小型衛星載具計畫。」

為了因應如此繁多的計畫，太空中心今年大規模徵才，預計招募近百人，且希望未來三年招募300人。

電子五哥鎖定低軌衛星　鴻海進度最超前

同樣的，國內科技業看到了LEO帶來的全新發展及商機，其中在電子五哥中以鴻海的進度最超前，也有其他的電子五哥評估進入這個領域。

鴻海研究院已經與中央大學太空系合作開發一顆低軌通信衛星（立方衛星），預計今年發射升空。

鴻海在2022年鴻海科技日曾展出這顆立方衛星的模型，董事長劉揚偉在本月法說會也提到，低軌衛星將完成最終測試階段，預計今年第四季發射升空。鴻海將推動低軌衛星星系產業化，打造下一代高度韌性網路基礎架構。

電子五哥、新創公司、太空中心供應商　全都找上門要人才

中央大學太空科學與工程學系系主任趙吉光博士接受《今周刊》專訪時表示，碩士班同學幾乎被廠商搶光，在過去兩年比較明顯，來徵才的業者從大公司（像電子五哥）、新創公司、轉進太空產業的中小企業，到太空中心／中山科學研究院的供應商都有。

「它們（電子五哥）需要人才，你看到它們有投錢、投資在人身上，就知道是玩真的。太空中心或中科院的供應商，它們如果拿到經費（案子），也要有人才來執行。」

他觀察，有意進軍太空產業的國內科技業者，不可能從頭到尾都自己研發，所以從大學入手是最快的方式，而且想物色的年輕太空人才領域，從衛星、地面站到天線都有。

至於廠商找中大太空系學生的方式，除了招募碩士畢業生，另一個常用途徑就是產學博士班。

趙吉光說明，若博士生是想走工程方向而非科學方向，同樣很容易被廠商搶光，因為廠商希望學生一進博士班，就能資助他或她到四年後畢業，並且作業界希望做的題目，這樣博士拿到就直接就業。

鐳洋科技揪中央大學　成立太空研發中心　攻立方衛星技術

此外，專攻陣列天線及先進射頻研發的鐳洋科技，今年2月中與中央大學在桃園青埔成立太空研發中心，雙方將共同打造立方衛星整測實驗室，以深化台灣的立方衛星產業鏈。

中央大學校長周景揚當時表示，太空科學是中大的重要研究領域，中大擁有全國獨一無二的太空科學與工程學系、太空科學與科技研究中心、太空與遙測研究中心。透過產官學緊密合作，將能加速國內精進自行研發能力及發射衛星酬載與立方衛星，創造三贏。

鐳洋科技董事長王奕翔則指出，鐳洋在PCB、衛星天線及航太零組件都有一定優勢，是多家歐美大廠極力接洽的對象，惟缺少發射場域及飛行履歷自證實力。透過與中央大學的太空研發中心，可望深化國內自製立方衛星產業鏈的合作。

「很多這些同學來念中央太空所，是為了興趣！」

至於從學生的角度來看，為何連出自電機、電子、物理、資工等半導體主力科系的大學生，不想繼續走這條路，反而投入太空科學及工程領域？

趙吉光觀察，原因至少有三個。

第一，如果是進半導體業，「不是每個人都想顧機台」。就算想要走研發，非台清交成的半導體主力科系畢業生，也不見得會受到晶圓代工業者青睞。

第二，「很多這些半導體系所同學來念中央太空所，是為了興趣！」

他說明，台灣的學生學習動機最強，是在高中升大學時，但很多人的學習興趣在大學四年被摧毀殆盡、慢慢磨光。

「我們碰到有些同學，過去沒有機會接觸太空，或是當初選的大學科系不是自己要的，所以想回頭過來選太空。」

第三，部分同學是出於就業動機，因為樂觀看待未來太空領域的就業市場。

中大太空系所多次更名　可追溯至1962年

中央大學的太空科學與工程學系（含研究所），歷史可以追溯至1962年，中大在台灣復校時成立的地球物理研究所，在1968年至1983年陸續成立了大氣物理系的學士班、碩士班及博士班。

1990年及1993年，中大成立了國內第一個太空科學研究所的碩士班及博士班。

到了2017年，太空科學研究所更名為太空科學與工程研究所，並於2018年將「大氣科學學系太空組」學士班和「太空科學與工程研究所」碩士班與博士班，合併為「太空科學與工程學系」的學士班、碩士班及博士班。

終於在2020年，擁有學士至博士班的中大太空科學與工程系成立，並站上了台灣產業界及政府大力投入太空產業的浪潮。

 

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