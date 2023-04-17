陸北方多地再現「火流星」破空　綠光軌跡滯空近10秒

記者魏有德／綜合報導

大陸東北及華北地區昨（16）日晚間有部分民眾直擊「火流星」破空，許多人趕緊拿起手機捕捉這難得的天文景象。透過民眾拍下的影片顯示，這顆綠色的火流星拖著長長的尾跡，目視過程長達近10秒，在漆黑的夜空中相當明顯，還有民眾驚呼許願，「快看！是流星！」

▲大陸民眾拍下的火流星。（圖／翻攝大象新聞）

《齊魯壹點》報導，4月16日19時33分許，遼寧大連空中出現流星，網友拍攝的視頻（影片）顯示，流星發著綠光劃過天際。同一時間，山東煙台、威海等地也有居民看到流星從空中劃過。

▲青島艾山天文台全國流星監測網（CMMO）東營中心站記錄下火流星光譜圖像。（圖／翻攝齊魯壹點，下同）

青島艾山天文台全國流星監測網（CMMO）東營中心站也捕捉到這顆軌跡超長的綠色火流星，還取得光譜圖像，只見流星滯空將近十秒，極為壯觀。據CMMO東營站計算，該火流星為偶發流星（SPO），亮度-5.97等。

紫金山天文台相關人員透露，地球周圍存在大量的太陽系小天體，對地球和人類生存環境構成現實威脅。直徑較大的近地小天體可通過天文望遠鏡巡天觀測來進行識別和監測，但直徑較小的近地小天體（如直徑小於10公尺的目標，數量達到億級）很難在大氣層外被望遠鏡所發現，更無法了解它們的軌道特性、隕落地點、撞擊危害等關鍵資訊，僅能從監測它們進入地球大氣層後引發的火流星情況來初窺端倪。

由於火流星運動速度快、出現高度低，只有地球上局部約百公里區域範圍內可見，因此，全球包含大陸、澳大利亞、美國NASA、歐洲地區部分國家都設有火流星監測網，將監測數據統整進入數據庫，以便搜集更多監測資訊。