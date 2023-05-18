男1個月內兩度酒駕被逮　「在家喝會挨罵」訪友醉駕下場慘曝

▲莊姓男子酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名莊姓男子（45歲）在工作結束後習慣喝兩杯紓壓，16日晚間他騎機車違規被員警攔下盤查，員警發現他渾身酒味，經酒測後果然酒測值0.46毫克超標，警方調查發現，莊姓男子在上月底才剛酒駕被抓，沒想到這次酒測值更高，讓警方也搖頭，全案在訊後依公共危險罪嫌移送。

小港分局桂陽派出所警員劉冠廷、賴重允16日晚間8時許，巡邏行經高鳳路與過雄街口，發現莊男騎著機車紅燈左轉違規，立即上前攔查，員警在對談中聞到莊男身上散發濃濃酒味，莊男當場也坦承有喝酒情事，經警方現場酒測後，酒測值達0.46毫克，警方當場告知其權利並帶回偵訊。

▲莊姓男子酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

莊男向警方表示，因工作需要大量體力，所以習慣收工後至友人家中餐敍舒壓，因在家喝酒會遭母親責罵，所以總是騎車外出至友人家飲酒，然後再騎車返家，他也坦承抱著僥倖心態，但因紅燈左轉違規遭警查辦。

莊男無奈表示，上個月20日他才剛在鳳山區被抓，酒測值0.29毫克，沒想到這次被抓酒測值更高，同樣超過法定標準值，儘管懊悔也於事無補，全案詢後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。