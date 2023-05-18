變態男粉爬進「女網紅」家中閣樓！　偷拍裸照還翻看私處

記者王佩翊／編譯

美國一名瘋狂粉絲因為喜歡上OnlyFans的性感女模，於是開始跟蹤對方的一舉一動，並且找到她的住所，偷偷備份鑰匙，多次潛入女方家中。不僅如此，他甚至躲在閣樓裡偷窺，同時拍攝被害人的裸照與不雅影片。對此，他則辯稱，兩人處於「戀愛關係」，而且被害人也想要被跟蹤。

根據《紐約郵報》報導，19歲的賓州少年格雷羅（Mauricio Guerrero）因多次闖入24歲的OnlyFans網美的家中，並躲藏在閣樓內，同時偷拍被害人裸照，因此被指控非法侵入、侵犯隱私以及2項竊盜罪。他指稱，自己是在網路上認識對方，為其深深著迷，於是開始關注她的一舉一動。

▲在7月宣判結果前，格雷羅須配戴定位追蹤裝置。（圖／YT／Law&Crime Network）

格雷羅先是潛入她位在新罕布夏州的房子，並複製被害人家中鑰匙。據悉，他闖入被害人家中至少4次，有一次甚至待了超過2天。他通常會等女方睡著後，爬下樓偷拍對方裸照以及私處。然而格雷羅被逮後卻堅稱，他與女方正處於「戀愛關係」中，且女方是想要被跟蹤的。

兩人最初在OnlyFans上透過私訊交流，不過不久後，女方便主動提供私人手機號碼與他傳簡訊並打視訊電話。在面對審判時，格雷羅表示，女方在簡訊中告訴他「她愛他」，並且希望格雷羅能夠跟蹤她。格雷羅還說，「我們有談過見面，還討論要發生性關係。」

被害人在法庭上指出，他們在網路上交流的時候，她有時候已經喝醉了，而她也承認有時候傳的訊息的確語帶曖昧，包含談論到與他上床。但自己絕沒有允許被告來跟蹤她，甚至是偷拍。

女方表示，格雷羅一開始看起來很正常，於是她才會把自己的地址交出來，因為對方聲稱要買一台電視和壁爐送給她。