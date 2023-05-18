「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

▲峇里島洲際酒店兩名中國旅客死亡。（圖／翻攝推特，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日前印尼峇里島渡假村驚傳一對大陸籍男女陳屍房內，1日發生至今終於破案了，不過當地警方的說法卻讓許多大陸網友感到相當傻眼。

這兩名死者分別是25歲的男死者和22歲的女死者，兩人皆來自中國，而飯店房間是由女死者預訂。警方調閱監視器畫面後發現，女死者是在4月30日晚間8時左右獨自入住，男死者則是在1日凌晨0時17分左右抵達大廳和女方會面，接著兩人就一起回到房間。

▲兩名死者在房內5小時就滿身傷死亡。

到了1日上午6時32分，男死者全身赤裸且滿是傷痕從房間爬出求救，脖子上有明顯開放性傷口，接著他就死在了走廊上；女死者則是在浴缸內被發現，身上都是血跡，脖子有纏繞痕跡，額頭還有瘀傷。

根據澎湃新聞報導，當地警方在17日宣布破案，印尼警方指出，該命案針對21名相關人員調查、以及法醫提供的驗屍結果，認定是女性死者先被男性殺死，男子再畏罪自殺。

法醫驗屍報告中顯示，女子是遭鈍器重擊受傷，然後死於溺水；男性死者則是全身有超過20處傷口，足以證明他死意甚堅，致命傷則在左右頸部的傷口導致大出血。印尼警方強調「當地治安一向良好，歡迎外國觀光客踴躍前來。」

對此結果大陸網友感到意外，認為根據現場流出的照片，可以看到女性死者頭部高於浴缸「到底怎麼溺死？」；另外男性死者身上自殘20多刀，認為他死意甚堅卻又為何要打電話求救。