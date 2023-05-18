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「百年古法」成抗癌新曙光　全球藥廠爭挖兆元金礦

精準醫療大勢所趨，融合標靶治療與化療作用原理、有「魔法子彈」之稱的ADC抗癌新藥，正強勢登場。（東方IC）

▲精準醫療大勢所趨，融合標靶治療與化療作用原理、有「魔法子彈」之稱的ADC抗癌新藥，正強勢登場。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

其實，ADC的技術概念，早在一百多年前（1908年）諾貝爾生醫得獎主Paul Ehrlich就已提出，但直到2000年惠氏上市第一支針對血液腫瘤的ADC藥物Mylotarg才問世。不過，Mylotarg一度因血液與肝臟毒性方面的安全性問題下市，後因重新設計臨床試驗，2017年又重獲FDA許可上市。工研院生醫所副所長呂瑞梅認為，這款藥是ADC技術可行的重要指標。

生技中心（DCB）製藥所所長蔡士昌則認為，羅氏推出的賀癌寧，是ADC首度針對實體癌用藥，徹底改變ADC的應用範圍，帶動各藥廠大舉進軍ADC市場。

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他分析，自2019年起，幾乎每年至少有兩個ADC藥准上市，其中，阿斯捷利康（AZ）與日本第一三共（Daiichi Sankyo）開發的Enhertu，藥效好，適應症又可從Her2表現高的乳癌，擴大到Her2表現低的乳癌，也可用在胃癌及非小細胞癌，競爭力強。

根據2023年Biopharma PEG分析，Enhertu於2021年就搶下賀癌寧在乳癌的16.4%市場，2022年Enhertu銷售額幾乎佔當年相關市場的35.2%，來勢洶洶。

除了國際藥企爭相競逐，ADC也有不少新創生技投入有成，吸引大廠掏腰包收購或合作，呂瑞梅點出，當中又以美國東、西部各佔一方的ImmunoGen與Seagen最具代表。

此外，Immunomedics所開發的ADC新藥Trodelvy，因為有效針對難治三陰性乳癌，已於2020年獲得吉利德（Gilead）以210億美元納入旗下子公司；至於Seagen自2017年成立以來，就以技術平臺的做法陸續與武田（Takeda）、安斯泰來（Astellas）等藥廠合作，並且推動四款ADC藥物獲准上市，成功的商業模式，早有不少買家排隊洽談。

至於Seagen自2017年成立以來，就與武田(Takeda)、安斯泰來(Astellas)等藥廠合作，陸續推動四款ADC藥物獲准上市，永昕藥物開發協理周維宜博士引據輝瑞資料告訴本刊，Seagen今年營收預計來到22億美元，2030年將替輝瑞帶進百億美元營收，對公司擴大癌症藥物市場版圖，無疑直接加分。

市調機構指出，全球ADC藥物潛在市場規模到2028年上看400億美元，高達1.2兆元台幣的大餅，正進入百家爭鳴階段。

截至2022年，全球已獲准上市的ADC藥有13種，其中7個為實體腫瘤用藥，已經過半，呂瑞梅表示，至今，光臨床前期實驗階段的ADC藥物已多達5百多種，盛況空前的地步，代表此類藥物已成為兵家必爭之地。


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