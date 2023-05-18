徵召前關鍵48小時　朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談4個半小時

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨17日正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統，在徵召揭曉前48小時，黨主席朱立倫兩度會面鴻海創辦人郭台銘，過程中還安排侯友宜到場「三方會談」長達4個半小時，最終達成共識。

▲侯友宜曾與侯友宜、郭台銘進行三方會談。（圖／記者林敬旻攝）

在徵召結果公布之前，國民黨內部傳言不斷，包含「郭上侯下」、「徵召侯無懸念」等等，讓部分黨內人士擔心中常會確定總統人選後，會影響團結整合。為了避免4年前的分裂悲劇再現，黨主席朱立倫、祕書長黃健庭持續努力溝通，最後總算順利完成整合。

朱立倫在5月15日晚間會晤郭台銘，當面提出決定徵召人選的3項標準以及結果，包括黨部內參民調、坊間媒體民調，以及黨籍縣市首長、黨籍立委及立委參選人的意見，全部項目都是侯友宜領先。這個結果一度讓挺郭派感到十分氣餒，甚至決定舉辦多場挺郭活動，讓外界擔憂是否會出現「火車對撞」的狀況。

▲郭台銘在徵召結果出爐後，於臉書發文祝賀侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

不過，5月16日上午挺郭派率先喊停，不舉辦挺郭記者會，聯電榮譽副董事長宣明智也以「避免爭議」為由停辦挺郭夜宴。同日下午，朱立倫第二次會晤郭台銘，再次懇切呼籲團結整合；郭則在當晚會晤侯友宜，當面致賀，並委託侯持續推動力促台灣關鍵轉型的「和平」、「繁榮」、「清廉」等主要政見。

根據《聯合新聞網》報導，知情人士透露，在徵召結果確定前的關鍵48小時，朱立倫兩度與郭台銘見面，過程中還安排侯友宜出席「三方會談」，談了4個半小時，這才終於達成共識，中常會前還曾將新聞稿傳給郭確認，只是考量到當事人需要時間沉澱，而且徵召的人是侯，所以沒有硬要郭到場。