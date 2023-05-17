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日男高中生練習賽「遭棒球擊中胸口」！　送院搶救不治

▲▼棒球,球棒。（示意圖／CFP）

▲日本一名男高中生在練習賽遭球擊中胸口後死亡。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本福岡縣立太宰府高中棒球校隊3日與其他學校共同舉行練習賽，然而過程中一名擔任投手的男學生卻遭到棒球擊中胸口。他感到不適，隨即告知師長，相關人員也當場替他進行急救，然而送院後仍因搶救無效身亡。

根據《日本放送協會》報導，死亡的男高中生為縣立太宰府高中的棒球校隊成員，該校棒球校隊3日與其他學校一起在福岡縣久留米市的球場進行校際練習賽。當時男高中生擔任投手，然而在比賽途中卻被觸身球擊中胸口，他當場表示不舒服，現場師長隨即替他進行急救措施，並叫救護車。

男學生被送往醫院後情況急速惡化，不治身亡。對於此次事故，福岡縣立太宰府高中與福岡縣高中棒球聯盟拒絕發表回應。而福岡縣知事服部誠太郎17日在記者會上表示，「在校隊的活動中發生事故導致學生死亡，深感遺憾，希望家屬節哀。」

他同時強調，該起事故可能會對同校其他學生造成巨大心理創傷，接下來將會加強照顧學生的心理健康狀況。

另一方面，根據《讀賣新聞》報導，熊本縣立熊本西高中2018年11月也曾經有棒球校隊的學生在練習賽中，頭部遭球擊中，導致外傷性蜘蛛網膜下腔出血死亡。

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