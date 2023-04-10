安泰醫院張邑涵+屏基偉文四　榮獲全國模範勞工+優秀移工殊榮

▲勞青處李雨蓁處長至安泰醫院張貼紅榜祝賀張邑涵小姐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港鎮安泰醫療社團法人安泰醫院張邑涵小姐及屏基醫療財團法人附設屏基護理之家偉文四先生雙雙當選112年度全國模範勞工及優秀移工，屏東縣政府日前由勞動暨青年發展處李雨蓁處長代表周春米縣長先行親赴事業單位張貼紅榜，以表達祝賀之意。

張邑涵小姐長期在地處偏鄉的醫院，為需要的民眾服務，疫情期間參與社區篩檢站的設立及運作，具有學術研究精神，每年參與QCC活動，積極參加醫療糾紛溝通課程。

▲偉文四。

偉文四先生為越南護理學校畢業，來到屏基醫療財團法人附設屏基護理之家服務，為機構內最資深外籍照顧服務員，主動指導其他外籍員工學習，溝通轉達工作人員適應需求及工作困難，於110年被遴選為機構內勞資小組之勞方代表，擔任勞資溝通橋樑，爰由屏東縣政府推薦參選112年度全國模範勞工及移工選拔。

屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，屏東縣112年度提報安泰醫院張邑涵小姐及屏基護理之家偉文四先生參加全國模範勞工及移工選拔，經勞動部評選結果，雙雙獲選為112年企產業勞工組之全國模範勞工及優秀移工，實為屏東之光，值得肯定，更傳達各級政府對於基層勞工的重視，尤其是偉文四先生飄洋過海來到台灣為生活打拼，能得到這份榮耀也是對於本縣移工朋友奉獻工作的肯定，期許張邑涵小姐及偉文四先生除持續於本業貢獻所長外，亦能持續投入勞資溝通的業務，造福更多勞工朋友。