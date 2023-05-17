疑個資外洩！統聯旅客遭詐騙存款剩92元　訂票系統開放無時程表

▲統聯客運疑似遭駭客入侵，傳出旅客遭詐騙。（圖／公路總局台北區監理所）

記者李姿慧／台北報導

統聯客運資料庫疑遭駭，傳出部分旅客接獲詐騙，甚至有學生存款因此消失只剩下92元，統聯緊急關閉訂票系統，進行資安調查，迄今仍未開放，統聯客運表示，資安調查尚未出爐，本周末前訂票系統仍將預防性關閉，車站和超商可購票取票。公路總局則表示，統聯訂票系統開放暫無時程表。

日前有民眾接獲假藉統聯客運名義的詐騙電話，告知系統出錯重複刷20張票，且還有消費者手機號碼和真實訂單資訊；另還有學生在統聯臉書上留言，指他省吃儉用存下4萬元，一個小時全不見，只剩92元存款。

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統聯客運日前也緊急公告關閉官網和購票APP，民眾需改車站臨櫃取票或到四大超商取票付款，並呼籲旅客提高警覺，不要掉入詐騙集團陷阱，統聯客運不會要求乘客在電話中提供任何銀行帳戶或信用卡資料，也不會要求乘客前往ATM提款機操作解除分期付款或退款。

▲統聯客運遭駭客入侵個資外洩，近日貼出防詐騙提醒。（圖／翻攝自Facebook／統聯客運）

據悉，北市調查處已接獲不少民眾報案，初估約有數十民眾反映接獲詐騙，統聯客運內部比對，發現外洩資料部分符合，但也有部分訂票資訊不符，仍在調查外洩個資資料來源。

公路總局表示，目前已經委請專業資安單位前往統聯客運調查，市調處也已前往統聯客運調查，預計明天將會有結果，是否為統聯遭駭客入侵或個資外洩，仍待調查結果，統聯客運何時恢復官網和APP訂票系統，目前尚無時程表。

統聯客運則表示，一周內將先恢復網站路線和營運等資訊公告，但官網和APP訂票系統仍將採預防性關閉，避免再被詐騙集團利用，須等到資安調查結果出爐後，才能決定下一步該怎麼做，預估本周末前仍將預防性關閉訂票系統。