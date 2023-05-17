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恆春古城旁透天厝翻修「太高又太近」　屋主挨罰30萬元竟拒繳

▲恆春古城牆 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春民眾整修透天厝後，房子牆面距離古城牆太近，被罰款30萬。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春一幢透天厝的屋主改建翻修房子時，被民眾投訴檢舉有違建，由於房子緊鄰國定古蹟恆春古城，屏東縣政府通知文化部丈量發現，翻修後的透天厝牆面距離古蹟牆體外緣僅約2.2公尺，幾乎緊貼著古城牆體，除阻塞觀覽通道外，日後古蹟維護空間亦相當狹窄有限，且房子翻修後長高，屋頂已經高於城牆馬道0.45公尺，經通知改善未果，挨罰30萬元，但屋主拒繳。

▲恆春古城牆 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東執行分署受理後，發現屋主已將透天厝過戶他人，但他名下尚有其他不動產與存款，旋即查封義務人3筆土地並扣押7家銀行存款，其中一家銀行回報有足額扣押，分署迅即核發收取存款之執行命令，並通知其他金融機構撤扣及地政事務所塗銷查封登記，受理該案件僅一個多月就結清欠款。

屏東分署表示，歷史古蹟的維護與保存是全民的資產，也是責無旁貸的義務，恆春古城自西元1875年興建迄今已近150年，是全臺現存最為完整的古城，本件為分署成立22年來所受理的唯一一件文化資產保存法案件，希望也是最後一件。文化資產保存法第34條及第106條規定，營建工程時不得破壞古蹟，亦不得遮蓋其外貌或阻塞觀覽通道，違者最高可裁罰200萬元罰鍰，日後若有其他相類案件移送，分署必定強力執行以捍衛文化資產之保存。

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恆春古城城牆透天厝罰款屏東執行分署

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