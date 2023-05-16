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桃園佛教蓮社70周年　520舉辦百僧領航3千人祈福行腳

▲桃園佛教蓮社舉辦「善的力量-寶乘萬人浴佛無遮盛會系列活動」

▲桃園佛教蓮社舉辦「善的力量-寶乘萬人浴佛無遮盛會系列活動」。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情過後，為祈求國泰民安、經濟復甦，桃園佛教蓮社自5月20 日至5月27日，連續8天舉辦「善的力量-寶乘萬人浴佛無遮盛會系列活動」。520當天將由桃園市長張善政、佛教蓮社上明下靄法師帶領十方大眾、各大寺院、宮廟逾3千人共同祈福行腳，由百僧領航、眾人同行齊心，發願為桃園市祈福。

祈福健走隊伍5月20日下午3點，在桃園市政府府前廣場完成祈福儀式後出發。沿途行經桃園慈護宮、桃園火車站、桃園景福宮後回到桃園佛教蓮社，全長2.6公里。參與行腳信眾在健走途中將托缽募集善款，藉由佛教精神凝結善力，邀民眾發善心、結善緣；而當日募集到的善款，桃園佛教蓮社將補足差額，捐贈災情勘查車、防水自動油壓剪2支等消防設備給桃園市政府消防局。

▲桃園佛教蓮社舉辦「善的力量-寶乘萬人浴佛無遮盛會系列活動」

民政局長劉思遠16日表示，佛教精神就是慈悲為懷、照顧世人，祈願佛陀護佑桃園，也期盼透過健走做公益，讓社會每個角落都能感受到溫暖。這次健走路線繞行桃園老城區，信眾參與祈福健走後，可順道體驗桃園美食及人文。

桃園佛教蓮社創立於民國39年，今年適逢桃園佛教蓮社寶乘山開山70周年，特別舉辦「善的力量－寶乘萬人浴佛無遮盛會系列活動」。包括5月20日善的力量祈福健走，5月21日至5月25日千佛金剛普照光明法會，5月26日佛誕節-花雨曼陀羅浴佛法會及5月27 日揭匾儀式。

▲桃園佛教蓮社舉辦「善的力量-寶乘萬人浴佛無遮盛會系列活動」

▲發表「善的力量寶乘進行曲」。（圖／民政局提供）

桃園佛教蓮社亦於今天舉辦記者會，同步發表「善的力量寶乘進行曲」，由Youtube點播量高達 8千萬次的知名歌手芒果公主喬幼，為佛教盛事獻唱，發揮善的力量。5月20日參與健走活動者，桃園佛教蓮社將於出發點發放3000份祈願卡，讓民眾寫下心願後，完走至終點站-佛教蓮社廣場，兩側設有祈福區，讓民眾懸掛祈願卡，祈盼所求皆能成真。

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桃園佛教蓮社祈福行腳善的力量浴佛

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