午青午仔魚特惠組搶購倒數　縣長抽獎再加碼…神秘大禮獎落誰家

▲午青午仔魚。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

由屏東縣政府與林邊區漁會攜手推出的「屏安箱午青午仔魚699元特惠組合」，自上架開賣後已收到近千組訂單，隨著5月26日搶購截止日即將到來，縣府為加強銷售力度，除在第3場的6月1日抽獎直播節目加送石斑魚乖乖外，縣長周春米及林邊區漁會理事長吳再興直播親手做創意料理，最後還有縣長加碼的神祕大禮，鼓勵民眾趕緊下單，就能拿序號參加抽獎，並有機會抱走萬元大獎。

海洋及漁業事務管理所表示，「屏安箱午青午仔魚」抽獎活動秉持公平公正公開原則，於「屏東新聞」臉書進行播出，第三場抽獎活動將在6月1日抽獎，縣長周春米與林邊區漁會理事長吳再興會中以午仔魚製作出美味的「午采食蔬卷」及「午賀濃湯」，民眾只要在指定時間內，按讚、分享貼文，Tag兩位好友並留言，就有機會獲得限量的龍膽石斑乖乖一箱。

海漁所說，最後一場的抽獎直播活動，將送出78個獎項，贈品有價值1000元、2000元、3000元、5000元等來自縣內各地養殖之漁產品組合禮盒，還有令人期待價值1萬元的「十全十美獎」1組，內容有午仔魚、龍膽石斑、黃瓜石斑、龍虎斑、黃臘鰺、金鐘魚、黃錫鯛、紅魚、白蝦、草蝦等新鮮漁貨，還有縣長加碼的神祕大禮。

民眾下單訂購「屏安箱午青午仔魚」除了可獲得抽獎序號，參加抽獎活動外，漁會還推出滿2箱享免運，籲請消費者多選購。