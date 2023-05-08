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社會 社會焦點 保障人權

碩士開班教性愛「親自示範」挨告　無罪理由曝！但影片PO網有事

▲▼異物梗色工作坊。（圖／翻攝網站）

▲徐男架設的網站公開各類課程內容。（圖／翻攝徐男的網站）

記者黃哲民／台北報導

自稱「性愛講師」的清大碩士徐豪謙上網攬客收費，實體開班傳授撩慾、交歡等課程，主打真人實作，警方前年（2021年）付費混入課堂蒐證，查獲徐男親自對裸露下體的男模示範「口技」，現場20名男女學員認真作筆記，徐男3人被依妨害風化罪嫌送辦、堅稱應受言論自由保障，台北地院審結，將徐男把猥褻影片PO網公開行為判刑3月，但開班真人示範性愛技巧部分，徐男3人均判無罪，可上訴。

法官判決無罪的理由指出，本案課程須到徐男架設的公開網站報名，學員事先已從網站資訊得知課程內容為男性性器口交，所以在課堂現場觀看的猥褻行為，沒悖離學員預見範圍，不會因此引起學員的羞恥或厭惡感。

其次，法官認定徐男限定年滿18歲才可報名參與本案課程，課堂現場須掃描網路報名後取得的二維條碼，由工作人員引導入場，且確認無兒童及少年在場，代表徐男3人已設置適當安全隔離措施，阻絕未成年人參與本案課程。

法官並指本案課程教室在上課時均上鎖，禁止他人任意進入，已不屬於開放空間，教室玻璃為霧面，無法從室外窺視，徐男等人示範猥褻行為時，也沒任何人進出教室，已阻隔學員以外的人觀看，不構成「公然」要件，證人雖證稱從外面可聽見教室裡的聲音，但公然猥褻罪是維護「不受來自他人有關性方面的『視覺侵擾』」，單純猥褻言語或聲音不在處罰範圍內。

擁有清華大學社會學碩士學歷的徐男自稱「性愛講師」、2017年投身性愛技巧教學，他原本架設網站賣情趣用品，後來開辦實體課程自任講師，標榜真人實作「整理老司機的經驗，幫助你自在學性、談性」、「經驗豐富的講師，將性愛技巧仔細拆解，藉著最直接的示範，幫助你少走冤枉路，給對方爆棚好感度」。

徐男開課內容琳瑯滿目，包括「撩慾課程」傳授親密按摩與前戲，「取悅課程」著重女體手技和男體口交，「交歡課程」以體位教學為主，每堂課1.5小時，收費2000元到3500元，以實際練習方式，由講師分解動作現場指導學員。

警方獲報課程過程有觸法疑慮，前年（2021年）派人上網付費報名2月份課程，混入徐男在北市光復南路的男體口交課課堂，只見1間普通小班教室，徐男掛著頭戴式麥克風講課，面前長桌躺著1名廖姓男模特兒，徐邊講解，邊對廖男下體撫摸、按摩，最後還俯身對裸露下體的廖男口交。

當時台下20名男女學員排排坐著，聚精會神看徐男示範，或低頭猛抄筆記，現場禁止私自拍攝，警方表明身分，徐男交出課程錄影檔案，包括許多過去開班情形。

徐男和廖性男模、紀錄課程的張姓攝影師，被依意圖營利供人觀賞而公然猥褻等罪嫌送辦，3人承認收費從事真人性愛教學，堅稱教導民眾探索開發情慾的行為合法，應受言論自由所保障。法官今判3人所涉意圖營利供人觀賞而公然猥褻的案情無罪，但徐男將猥褻影片PO網公開，被依以網際網路供人觀覽猥褻影像罪判刑3月、得易科罰金9萬元，可上訴。

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