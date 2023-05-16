　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

關鍵原物料稅負減徵延長到年底　鄭文燦：宣示政府穩定物價決心

▲行政院副院長鄭文燦出席疫後特別預算記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

為持續落實政府穩定物價作為，行政院副院長鄭文燦昨召開穩定物價小組會議，會中決議延長關鍵原物料稅負減徵措施延長至年底，汽、柴油貨物稅減徵措施延長至9月底。對此，鄭文燦16日受訪表示，主要是希望物價平穩，也希望進口廠商在議約的時候可以有比較長的時間，所以一口氣延長到12月31日，表示政府穩定物價的決心。

穩定物價小組15日決議，考量近期國際農工原料價格雖有回落趨勢，但價格仍處於高檔，加上俄烏戰爭僵持等通膨風險因素續存，為從源頭減輕國內業者營運負擔，並穩定末端售價，關鍵原物料稅負減徵措施，包括進口黃豆、玉米及小麥免徵營業稅；小麥關稅全免；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉進口關稅稅率減半；水泥(卜特蘭一型)貨物稅減半等，一口氣延長到今年底。

另外，考量國際原油價格變動仍有較多不確定因素，本次汽、柴油貨物稅減徵措施延長至9月底，屆期再行評估是否延長。

針對雞蛋、毛豬、雞肉的供應，農委會藉由擴大進口及產銷調節，當數量短缺超過5%，即時強化因應，若短缺超過10%，則啟動擴大進口，讓民眾都買得到品質良好、價格合理的畜禽產品

農委會也特別持續協調蛋商加強調度加工原料蛋，自3月起辦理菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、泰國、馬來西亞、美國、澳大利亞及日本等9國專案進口雞蛋，於3月底陸續供應至超市、量販等通路，提供民眾多元選擇。

在毛豬方面，農委會已協調台糖公司增加供應，並透過中央畜產會辦理專案進口，維穩毛豬產銷及價格，充分供應消費需求。在雞肉部分，農委會啟動擴大進口、協調大型團膳使用替代肉源，並請產業團體加強督導產銷調節。

鄭文燦也特別強調，對於民眾感受較深、經常購買的食品及日用品價格變動，須特別注意與關心。跨部會「物價聯合稽查小組」已針對主要雞蛋大盤商進行現場稽查，並就雞蛋價格可疑上游端及蛋雞場，實地深入稽查，防範不肖業者圖以囤積雞蛋或哄抬蛋價而牟利等不法情事。

另外，也，針對蛋雞場、盤商及零售端等合理收購及銷售價格加以研判，作為相關稽查指標，同時規劃稽查時間、地點據以執行，監控蛋價及供需情形，穩定市場交易秩序，鄭副院長請稽查小組持續關注。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
周杰倫成遺珠？　金曲評審：我還好！點名這2人
她消失11年！　金曲8項入圍大贏家
快訊／新北大橋女子墜橋亡　身分是新北市府主任！
崩潰了！賓利GT被擊落　專家曝天價維修費：只能報廢
「我用一下不進去！」　噁男強舔人妻服務生
快訊／今年首起兒童流感死亡！　發病到死亡僅3天
走斑馬線挨撞飛2圈！黑衣男直接走人　警出手了
吞3600罰單！他細看「斑馬線路人」傻眼　一票人喊：變行車地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「朱立倫要負最後成敗責」　挺郭議長撂話：相信郭台銘會被徵召

立院修法同性伴侶可共同收養子女　民進黨感謝跨黨支持

巴菲特出清台積電　趙少康示警：兩岸不穩「神山也難護國」

比利時議員團訪台　外交部表歡迎：盼深化各領域實質合作

韓粉受韓國瑜感召　擺「七星拱月陣」當啦啦隊：黨徵召誰就支持

吳釗燮歡迎英國前首相特拉斯訪台　「我們並不孤單」

同婚專法修正草案三讀通過　賴清德：終於不分性傾向達到實質平等

憂拖累立委選舉　多數藍縣市長、立委認同總統人選「不宜劍走偏鋒」

關鍵原物料稅負減徵延長到年底　鄭文燦：宣示政府穩定物價決心

郭侯之爭明朗化？宣明智稱與侯友宜是好友　「誰沒出線都令人惋惜」

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

「朱立倫要負最後成敗責」　挺郭議長撂話：相信郭台銘會被徵召

立院修法同性伴侶可共同收養子女　民進黨感謝跨黨支持

巴菲特出清台積電　趙少康示警：兩岸不穩「神山也難護國」

比利時議員團訪台　外交部表歡迎：盼深化各領域實質合作

韓粉受韓國瑜感召　擺「七星拱月陣」當啦啦隊：黨徵召誰就支持

吳釗燮歡迎英國前首相特拉斯訪台　「我們並不孤單」

同婚專法修正草案三讀通過　賴清德：終於不分性傾向達到實質平等

憂拖累立委選舉　多數藍縣市長、立委認同總統人選「不宜劍走偏鋒」

關鍵原物料稅負減徵延長到年底　鄭文燦：宣示政府穩定物價決心

郭侯之爭明朗化？宣明智稱與侯友宜是好友　「誰沒出線都令人惋惜」

怕業配商品不夠！130萬YTR「自己買備用」　眾人狂讚清流

殲16疑似空戰「擊敗殲20」　中共空軍教官證實：幾乎是完勝

快訊／腦震盪家人心疼！　林書豪自爆：父母都問我可不可以退休

樂天桃猿「動紫音樂祭」6月2日登場　主視覺公布

冬山超可愛「小鹿放風箏」彩繪田亮相！看金色稻浪、玩熱氣球嘉年華

Stray Kids方燦抱怨「後輩不打招呼」！　韓網看法兩極留言破千則

「朱立倫要負最後成敗責」　挺郭議長撂話：相信郭台銘會被徵召

金曲34／陳建騏當主席又入圍獎項　「被疑公平性」親上火線說話了

緝毒犬新上任「偷吃百香果」一直被放回　警方剝開真相大反轉！

立院修法同性伴侶可共同收養子女　民進黨感謝跨黨支持

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

確定徵召！朱立倫邀侯出席明中常會　北北基桃市長合體大團結　

「朱立倫密會郭台銘」底牌曝光　徵召3基礎他全領先

徵召侯友宜成定局？挺郭記者會喊卡　陳玉珍：郭台銘要求的

快訊／郭台銘授意？宣明智突取消夜宴常委　「各方有太多誤解」

朱立倫頭大？7家民調一次看！　侯友宜、郭台銘互有領先

藍營總統人選明亮牌　14縣市長8成挺侯

穿泳裝挨酸物化女性！吳欣岱PO聊自慰片回應

昨才夜會長談！　傳朱立倫今午直奔郭台銘家二度會面

獨／向侯友宜宣戰？柯文哲20日記者會辦在新北

立院三讀：同性配偶可共同收養子女

立院三讀：私刑拘禁凌虐致死最重無期徒刑

三腳督賴清德微幅領先約5個百分點

更多熱門

相關新聞

誠品個資外洩淪統戰市調？　行政院要查

誠品個資外洩淪統戰市調？　行政院要查

台灣基進14日舉行記者會質疑，有民眾今年2月購入《阿共打來怎麼辦》一書後，本月接獲自稱來自誠品書局的回訪市調電話，恐是中國統戰市場調查入島入戶。對此，行政院副院長鄭文燦15日受訪表示，數位部請誠品今天要提供相關資料，人員也要配合做調查，另因此案涉及認知作戰，將查明外洩途徑，加以調查重視。

網友提案「週休3日」逾5千人連署　鄭文燦回應了

網友提案「週休3日」逾5千人連署　鄭文燦回應了

數位身分證喊卡恐賠10億？　鄭文燦駁：沒有虧損

數位身分證喊卡恐賠10億？　鄭文燦駁：沒有虧損

水費累計費率是必然趨勢？　鄭文燦：經濟部還在規劃階段

水費累計費率是必然趨勢？　鄭文燦：經濟部還在規劃階段

郭台銘稱「兩岸同為中國人」　鄭文燦：不利台灣安全發展

郭台銘稱「兩岸同為中國人」　鄭文燦：不利台灣安全發展

關鍵字：

鄭文燦物價穩定

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

全台連下3天！　雨最大時間曝

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

即／台61線2大車嚴重事故全線封閉！

金曲獎34／完整入圍名單！

不是手搖飲！他每天「吃1類食物」得糖尿病

「挑一杯飲料」秒測你在別人眼中的模樣

比基尼妹被拍照不舒服！記車牌報警抓攝影師

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面