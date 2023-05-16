關鍵原物料稅負減徵延長到年底　鄭文燦：宣示政府穩定物價決心

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

為持續落實政府穩定物價作為，行政院副院長鄭文燦昨召開穩定物價小組會議，會中決議延長關鍵原物料稅負減徵措施延長至年底，汽、柴油貨物稅減徵措施延長至9月底。對此，鄭文燦16日受訪表示，主要是希望物價平穩，也希望進口廠商在議約的時候可以有比較長的時間，所以一口氣延長到12月31日，表示政府穩定物價的決心。

穩定物價小組15日決議，考量近期國際農工原料價格雖有回落趨勢，但價格仍處於高檔，加上俄烏戰爭僵持等通膨風險因素續存，為從源頭減輕國內業者營運負擔，並穩定末端售價，關鍵原物料稅負減徵措施，包括進口黃豆、玉米及小麥免徵營業稅；小麥關稅全免；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉進口關稅稅率減半；水泥(卜特蘭一型)貨物稅減半等，一口氣延長到今年底。

另外，考量國際原油價格變動仍有較多不確定因素，本次汽、柴油貨物稅減徵措施延長至9月底，屆期再行評估是否延長。

針對雞蛋、毛豬、雞肉的供應，農委會藉由擴大進口及產銷調節，當數量短缺超過5%，即時強化因應，若短缺超過10%，則啟動擴大進口，讓民眾都買得到品質良好、價格合理的畜禽產品

農委會也特別持續協調蛋商加強調度加工原料蛋，自3月起辦理菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、泰國、馬來西亞、美國、澳大利亞及日本等9國專案進口雞蛋，於3月底陸續供應至超市、量販等通路，提供民眾多元選擇。

在毛豬方面，農委會已協調台糖公司增加供應，並透過中央畜產會辦理專案進口，維穩毛豬產銷及價格，充分供應消費需求。在雞肉部分，農委會啟動擴大進口、協調大型團膳使用替代肉源，並請產業團體加強督導產銷調節。

鄭文燦也特別強調，對於民眾感受較深、經常購買的食品及日用品價格變動，須特別注意與關心。跨部會「物價聯合稽查小組」已針對主要雞蛋大盤商進行現場稽查，並就雞蛋價格可疑上游端及蛋雞場，實地深入稽查，防範不肖業者圖以囤積雞蛋或哄抬蛋價而牟利等不法情事。

另外，也，針對蛋雞場、盤商及零售端等合理收購及銷售價格加以研判，作為相關稽查指標，同時規劃稽查時間、地點據以執行，監控蛋價及供需情形，穩定市場交易秩序，鄭副院長請稽查小組持續關注。