闖空門後跳2樓摔斷腰！贓款沒花到先付醫藥費　笨賊慘賠超淒涼

▲胡男闖空門後要逃卻先摔傷腰，得手的財物還沒花用到先成了醫藥費，還被警方逮捕。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名62歲胡姓男子隨機爬進一處民宅浴室窗戶，入內行竊得手名牌包、美金後，從2樓翻牆一躍而下，卻不小心摔傷胸椎、腰椎，返家後因疼痛難耐，不但需要叫救護車送醫，還把偷來的錢叫兒子拿去付醫藥費、買護具等，胡男偷竊後都還沒花用到，隨即遭警方查獲逮捕，法院將胡判刑6個月，偷來的財物也要全數追討，得不償失。

家住新竹的62歲胡姓男子，2022年2月26日晚間，騎著機車行經一處民宅時，看見該處浴室窗戶沒有關上，心生歹念，沿著外牆徒手爬進屋內，一陣翻箱倒櫃後得手美金820元、人民幣1600元、LV女用皮夾1個，隨即欲從2樓逃離，不料這一跳卻跳成胸椎及腰椎壓迫性骨折，胡男忍痛騎車回到家，但傷勢卻越來越劇烈，只好請兒子叫救護車載他前往就醫。

胡男在醫院接受治療後，拿出偷得的外幣給不知情的兒子，要他拿去換成新台幣以支付醫藥費，同時還要買保護脊椎的護具，花費不小一筆；而遭竊的屋主發現錢財不翼而飛後，報警抓人，警方也很快追查到胡男，並將他依竊盜罪移送法辦。

胡男行竊的身影、犯案用機車都被監視器拍得一清二楚，胡也自承犯案，新竹地院審後依侵入住宅竊盜罪判處6月徒刑，可易科罰金18萬，偷來的美金、人民幣、包包等需全數照價賠償，全案還可上訴。