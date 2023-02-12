　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

闖空門後跳2樓摔斷腰！贓款沒花到先付醫藥費　笨賊慘賠超淒涼

▲▼ 受傷,拐杖,包紮,開刀 。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲胡男闖空門後要逃卻先摔傷腰，得手的財物還沒花用到先成了醫藥費，還被警方逮捕。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名62歲胡姓男子隨機爬進一處民宅浴室窗戶，入內行竊得手名牌包、美金後，從2樓翻牆一躍而下，卻不小心摔傷胸椎、腰椎，返家後因疼痛難耐，不但需要叫救護車送醫，還把偷來的錢叫兒子拿去付醫藥費、買護具等，胡男偷竊後都還沒花用到，隨即遭警方查獲逮捕，法院將胡判刑6個月，偷來的財物也要全數追討，得不償失。

家住新竹的62歲胡姓男子，2022年2月26日晚間，騎著機車行經一處民宅時，看見該處浴室窗戶沒有關上，心生歹念，沿著外牆徒手爬進屋內，一陣翻箱倒櫃後得手美金820元、人民幣1600元、LV女用皮夾1個，隨即欲從2樓逃離，不料這一跳卻跳成胸椎及腰椎壓迫性骨折，胡男忍痛騎車回到家，但傷勢卻越來越劇烈，只好請兒子叫救護車載他前往就醫。

胡男在醫院接受治療後，拿出偷得的外幣給不知情的兒子，要他拿去換成新台幣以支付醫藥費，同時還要買保護脊椎的護具，花費不小一筆；而遭竊的屋主發現錢財不翼而飛後，報警抓人，警方也很快追查到胡男，並將他依竊盜罪移送法辦。

胡男行竊的身影、犯案用機車都被監視器拍得一清二楚，胡也自承犯案，新竹地院審後依侵入住宅竊盜罪判處6月徒刑，可易科罰金18萬，偷來的美金、人民幣、包包等需全數照價賠償，全案還可上訴。

ET快訊
「乳神」安齋拉拉拍AV一支片酬多少？　達人揭3大謎團
帶槍進核磁共振室　他檢測做一半走火！誤射死自己
下載抖音禁入內！網狂刷1星負評　餐廳老闆怒：截圖提告
跑鐵人三項偷吃人妻！　揪她「10K處做愛」
災區現場二次坍塌！　搜救隊遭活埋
快訊／落選時力決策委員！　谷阿莫發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男開車跟老婆吵架...下秒自撞號誌箱車頭全毀！持毒露餡慘了

對決畫面曝！高雄暗夜2駕駛互嗆逼車競速　撞出毒品下場慘

高雄餐廳「下載抖音禁入內」！網狂刷1星負評　老闆怒：截圖提告

闖空門後跳2樓摔斷腰！贓款沒花到先付醫藥費　笨賊慘賠超淒涼

快訊／草屯鎮市中心素食小吃店火警　延燒周邊4戶消防灌救中

快訊／高雄貨櫃車側翻！卡護欄險墜4樓高地面　駕駛受困

快訊／新店2機車高速互撞　1騎士顱內出血+氣胸進加護病房

快訊／北市男過馬路遭撞「捲入車底」！　救出已無心跳

「我想回家！」2歲娃溜出幼兒園還隨手關門　神操作嚇壞老師

市民高架租賃車自撞衝對向　害計程車2乘客輕傷！保命原因曝

《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！

土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

門口丟飲料杯被抓包裝傻　店家留原地：一周內拿走

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

米可白「緊身上衣」性感熱舞　跳一半笑場...自嘲：像在抓癢XD

薔薔10年前「黑澀會出道照」曝光！　秀傻白甜模樣...小S笑問：受什麼傷害

男開車跟老婆吵架...下秒自撞號誌箱車頭全毀！持毒露餡慘了

對決畫面曝！高雄暗夜2駕駛互嗆逼車競速　撞出毒品下場慘

高雄餐廳「下載抖音禁入內」！網狂刷1星負評　老闆怒：截圖提告

闖空門後跳2樓摔斷腰！贓款沒花到先付醫藥費　笨賊慘賠超淒涼

快訊／草屯鎮市中心素食小吃店火警　延燒周邊4戶消防灌救中

快訊／高雄貨櫃車側翻！卡護欄險墜4樓高地面　駕駛受困

快訊／新店2機車高速互撞　1騎士顱內出血+氣胸進加護病房

快訊／北市男過馬路遭撞「捲入車底」！　救出已無心跳

「我想回家！」2歲娃溜出幼兒園還隨手關門　神操作嚇壞老師

市民高架租賃車自撞衝對向　害計程車2乘客輕傷！保命原因曝

廖健富改守一壘上演美技　隊友猛讚：水喔！益全

綠茶喝醉當面嗆庹宗康！懺悔淚崩「我不會再這樣子了」

魔獸連兩周登錄出賽　雲豹力拚本季首度2連勝

男開車跟老婆吵架...下秒自撞號誌箱車頭全毀！持毒露餡慘了

桃猿先得分！3局2比0無失分　楊彬壓制羅德打線

一家4口逛夜市花1630元！他怨「不如去吃到飽」　網揪1元凶：冤枉錢

甜炸！《換乘2》海恩、賢奎首放閃情侶照　「背後環抱腰」粉絲瘋了

被點名出征艱困選區　羅智強1句話回應鍾沛君

路邊買鵝蛋煮完「蛋白變粉色」　當事人懵了：不敢吃

才剛交屋！聽樓下住戶「1句話」他傻眼了：前屋主不願處理

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

社會熱門新聞

男女夜店情慾流動！醉酒激情下場慘

啟動機械車位險把人夾成肉餅！他釀禍嗆：沒錢賠

她推嬰兒車搭捷運遭猛踹　因這動作惹怒男大生

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

直擊特斯拉不讓救護車！PO影公審反挨罵

快訊／雲林暗夜惡火　1婦臥床身亡

旅客PO1星評價：台東人都討厭老闆　被求償百萬

嘉義2小六女童遭撞慘死！相驗結果出爐

即／名嘴「砲哥」猝死街頭　路人：開門就倒下

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

女停機械停車位險成肉餅　車損擺不平警回應了

快訊／北市男過馬路遭撞　「捲入車底」命危

快訊／媒體名嘴「砲哥」驟逝　家屬悲慟發聲明

更多熱門

相關新聞

5台搜救犬進廠檢修　醫蹲地撫摸

5台搜救犬進廠檢修　醫蹲地撫摸

土耳其7.8強震已造成2萬3千多人死亡，台灣派出兩梯次搜救團隊共130人、5隻搜救犬，前往當地協助救援。隨隊獸醫師邱大帥也抵達災區，利用空檔替搜救犬腿腿、Melody、Lan、Hugo、Sato「點名進廠檢修」，確認身體狀況是否良好，經檢查全數通關，持續進行搜救任務。

又有搜救犬腳受傷　棉花吸滿鮮血

又有搜救犬腳受傷　棉花吸滿鮮血

兒借廁所坐破馬桶濺血！屋主給紅包　爸氣炸

兒借廁所坐破馬桶濺血！屋主給紅包　爸氣炸

航空城徵收空屋「人影閃過」　警揪出3賊

航空城徵收空屋「人影閃過」　警揪出3賊

警查緝毒品遭車撞傷　縣警局長蔡文峰立馬慰問

警查緝毒品遭車撞傷　縣警局長蔡文峰立馬慰問

關鍵字：

小偷行竊闖空門受傷骨折笨賊護具醫藥費

讀者迴響

熱門新聞

熱血教授難過被趕　台灣搜救隊反安慰

56歲美魔女分了25歲鮮肉　「開國道X蟲上腦」她氣炸

淡水「土耳其冰淇淋」老闆親戚20多人罹難

夯劇毒販演員被起底真吸毒！　劇組急發聲明刪畫面

16歲男被埋119小時　奇蹟獲救

他每天被鄰居「強迫看A片」網笑：比隋棠的更扯

師生都沒了　建校70年北市立人高中確定停辦

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

知名饒舌歌手遭近距離槍殺　享年35歲

男女夜店情慾流動！醉酒激情下場慘

剛睡醒接「台積電面試電話」！她喊1句：感覺涼了

知名餐廳開第一槍！　下載抖音「禁止進入」

德女「19歲戀上台男」遠嫁台灣離婚收場原因曝

情侶嘿咻過激　她陰道撕裂腸外露

白沙屯媽祖「急著見姐妹」　粉紅超跑突加速

更多

最夯影音

更多
《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！

《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！
土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面