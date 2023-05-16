超商最新「2款夏季甜點」！芒果戚風蛋糕杯太欠吃　還加了椰奶慕斯

▲7-11推出夏季全新2款甜點。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

天氣變熱，民眾的口味也改變，更喜歡清爽不膩口的美食！就有超商推出夏季全新2款甜點，芒果控一定要吃「芒果戚風蛋糕杯」，軟綿蓬鬆的戚風蛋糕搭配酸甜芒果慕斯、椰奶慕斯，還有最經典的「法式檸檬塔」，奶香塔皮加檸檬雙餡，趕快衝超商開吃。

7-11開賣「2款夏季甜點新品」，首推「芒果戚風蛋糕杯」，蛋糕杯全新結構，使用夏日盛產芒果調製芒果慕斯，搭配輕盈柔軟的戚風蛋糕，最後再加入椰奶慕斯，整體風味清爽有層次。

▲「芒果戚風蛋糕杯」整體口味超有層次。



另一款為經典熱銷款「法式檸檬塔」，嚴選屏東檸檬製成酥脆塔皮，再加入檸檬餡、檸檬泡泡雙餡，一口就能吃到散發濃郁奶香的塔皮搭配酸甜內餡。

▲經典暢銷款「法式檸檬塔」。



▲「法式檸檬塔」塔皮奶香濃郁，搭配檸檬雙餡更可口。



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