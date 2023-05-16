　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商最新「2款夏季甜點」！芒果戚風蛋糕杯太欠吃　還加了椰奶慕斯

▲▼7-11夏季全新2款甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11推出夏季全新2款甜點。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

天氣變熱，民眾的口味也改變，更喜歡清爽不膩口的美食！就有超商推出夏季全新2款甜點，芒果控一定要吃「芒果戚風蛋糕杯」，軟綿蓬鬆的戚風蛋糕搭配酸甜芒果慕斯、椰奶慕斯，還有最經典的「法式檸檬塔」，奶香塔皮加檸檬雙餡，趕快衝超商開吃。

7-11開賣「2款夏季甜點新品」，首推「芒果戚風蛋糕杯」，蛋糕杯全新結構，使用夏日盛產芒果調製芒果慕斯，搭配輕盈柔軟的戚風蛋糕，最後再加入椰奶慕斯，整體風味清爽有層次。

▲▼7-11夏季全新2款甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「芒果戚風蛋糕杯」整體口味超有層次。

另一款為經典熱銷款「法式檸檬塔」，嚴選屏東檸檬製成酥脆塔皮，再加入檸檬餡、檸檬泡泡雙餡，一口就能吃到散發濃郁奶香的塔皮搭配酸甜內餡。

▲▼7-11夏季全新2款甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲經典暢銷款「法式檸檬塔」。

▲▼7-11夏季全新2款甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「法式檸檬塔」塔皮奶香濃郁，搭配檸檬雙餡更可口。

麥當勞將在5/24起至6/13止祭出限時21天「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「CHEESE」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「薯餅」、「酥嫩雞翅」、「經典美式（冰）」及「經典美式（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

▲▼麥當勞玉兔迎春優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞最新限時買1送1來了。（圖／麥當勞提供，下同）

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲經典美式冰、熱也有買1送1。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
周休三日！一到五「休禮拜幾」最爽　社畜推這天：有幸福感
烏克蘭「最高法院」院長被捕　沙發上鋪滿美鈔現金
不是清心！　台灣2023「手搖飲店霸主」出爐　
快訊／林書豪是否續留　鋼鐵人總經理發聲了
男騎士「插進聯結車」！保命安全帽是這款
安心亞拎3愛馬仕古董包　「新入手管道曝光」保證真包

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商最新「2款夏季甜點」！芒果戚風蛋糕杯太欠吃　還加了椰奶慕斯

孔劉最愛啤酒在全聯、大潤發也能買！啤酒節優惠8折起、買5送1

起司控終於等到了！　麥當勞超夯「牽絲起司排堡」限時28天回歸

限時7天！超商大杯美式「買2送2」　每日限量開喝

超商最新「可麗餅冰」！Q彈餅皮加滿滿冰淇淋　任2件0元起爽吃

薩爾達新作用優惠券便宜買在家坐等到貨　網購平均每天賣破百套

刷三觀？塑崩褲夏天穿也很涼　成必備單品

限定14天吃！必勝客「8口味大比薩下殺199元」　加碼餅皮免費升級

快收！麥當勞「5大品項買1送1」連吃21天　麥克雞塊、薯餅都有

鋼彈迷快看！超商獨家開賣「鋼彈聯名電池組」　還有雨傘、工具箱

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

超商最新「2款夏季甜點」！芒果戚風蛋糕杯太欠吃　還加了椰奶慕斯

孔劉最愛啤酒在全聯、大潤發也能買！啤酒節優惠8折起、買5送1

起司控終於等到了！　麥當勞超夯「牽絲起司排堡」限時28天回歸

限時7天！超商大杯美式「買2送2」　每日限量開喝

超商最新「可麗餅冰」！Q彈餅皮加滿滿冰淇淋　任2件0元起爽吃

薩爾達新作用優惠券便宜買在家坐等到貨　網購平均每天賣破百套

刷三觀？塑崩褲夏天穿也很涼　成必備單品

限定14天吃！必勝客「8口味大比薩下殺199元」　加碼餅皮免費升級

快收！麥當勞「5大品項買1送1」連吃21天　麥克雞塊、薯餅都有

鋼彈迷快看！超商獨家開賣「鋼彈聯名電池組」　還有雨傘、工具箱

改善行人地獄惡名　市議員徐其萬出點子：路口放置警示小旗

賴清德青年座談拋棒球梗談和平　「別放棄跟中國交流的機會」

喉嚨痛1個月！28歲女張嘴「白色爛肉」滿出來　醫一切：是癌症

田中千繪隔16年重回《海角七號》拍攝地！爸爸首訪屏東：他誇獎到不行

給一星負評...「慘被肉搜」狠嗆！　咖啡廳反遭網友灌爆

睽違27年英國前首相晚間抵台　承諾「盡所能確保台灣未來自由民主」

第三階段「公費猴痘疫苗」明開打！北市逾7200名額可接種

中信不放棄純網保　金管會：年底前會評估開放

TRX SUMMIT TAIWAN 31日登場　小清新文姿云參訓

猴痘疫苗第3階段今起開打！79家院所「採直接預約」　滿4周可打第2劑

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

消費熱門新聞

麥當勞「5大品項買1送1」爽吃21天

呼叫鐵粉！好市多特展好物一次看

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

紙片人out！連蔡淑臻也愛曲線美

必勝客8口味大比薩下殺199元限時吃

限時7天！超商大杯美式「買2送2」

刷三觀？塑崩褲夏天穿也很涼　成必備單品

麥當勞「微牽絲起司排堡」回來了！

缺蛋危機補充蛋白質的族群怎麼辦

孔劉最愛啤酒在全聯、大潤發也能買

「抗蟎洗衣神器」搞定雨季危機

速食店限時5天「免費送堡」！

超商最新「可麗餅冰」任2件0元起爽吃

美式拿鐵買1送1！4大超商母親節優惠

更多熱門

相關新聞

520壽星帶媽媽慶祝加碼「整桌免費」

520壽星帶媽媽慶祝加碼「整桌免費」

連鎖餐酒館集團「隱餐飲集團」歡慶520到來，推出超值優惠大請客，只要5月20日生日的壽星們在5月20日這天來店消費，即可贈送全桌1人1杯價值400元的520特調（最多兌換6杯為限），如果符合5月20日當日壽星，當天又帶上自己的媽媽前來聚餐，當日同桌6人以內，隱集團特別招待當日整桌所有的餐飲消費。

夏季限定3款愛文芒果手搖杯回來了

夏季限定3款愛文芒果手搖杯回來了

蔬食界米其林公布46家星級蔬食餐廳

蔬食界米其林公布46家星級蔬食餐廳

限時7天！超商大杯美式「買2送2」

限時7天！超商大杯美式「買2送2」

關鍵字：

美食雲超商新品甜點超商美食

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

全台連下3天！　雨最大時間曝

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

林書豪後天離台　坦言心很累

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬

媲美星巴克「全聯39元神物」！內行推：連續吃半年了

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

「挑一杯飲料」秒測你在別人眼中的模樣

澳洲男女「古老亞馬遜儀式」後相繼慘死

金曲獎34／完整入圍名單！

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面