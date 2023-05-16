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賴清德青年座談拋棒球梗談和平　「別放棄跟中國交流的機會」

▲賴清德今天晚間與大學生面對面座談。（圖／翻攝自YouTube／NOW辯風向）

▲賴清德今天晚間與大學生面對面座談。（圖／翻攝自YouTube／NOW辯風向）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德16日晚間出席政大學生會、學生議會主辦「青年與主席有約」活動，以「成為台灣的造浪者」為題發表演講，他以棒球類比自己「民主團結」、「民主治理」、「民主和平」3大主張，邀請年輕人「拎著棒子」站上「打擊區」提問，並闡述兩岸立場說，民進黨主張「愛、和平、非暴力」，不主張接受九二共識、簽訂和平協議，但只要能夠對等、尊嚴，台灣還是不要放棄跟中國進行合作交流的機會。

賴清德會中以「成為台灣的造浪者」為題演講，他表示，民進黨每個時代都有年輕人加入，年輕人的理想就是民進黨的理想，年輕人追求的價值也是民進黨追求的價值，好比再過幾天就是《司法院釋字第七四八號解釋施行法》（同婚專法）三讀通過4周年的日子，該法通過是因為許許多多年輕人不辭辛苦、努力推動的結果，民進黨何其有幸，能夠跟許多年輕人一起追求理想，而且也得到年輕人的支持，執政之後可以找到落實的道路，今天立法院也有個好消息，擴大同婚家庭認養的修法已經三讀通過了，代表社會持續、不斷的進步。

身為棒球迷的賴清德比喻說，今天他彷彿來到政大主場，他是先發投手，恐怕必須有完投的準備，不可能有中繼投手或是終結者上場，接下來要邀請年輕同學站上打擊區，「不要忘記拎著棒子，請大家發言」，今天沒有勝負，只有精彩與否而已，希望自己不會讓大家失望。

賴清德談「愛、和平、非暴力」　狂拋棒球梗談3和平目標

賴清德談及，民進黨除了為民主打拚，也為和平奮鬥，很多人都聽過「清廉、勤政、愛鄉土」這句話，這是因為宜蘭縣前縣長陳定南開啟了「綠色執政品質保證」，贏得台灣社會的支持，而民進黨還有另外一個「愛、和平、非暴力」的價值，早期的民主前輩彭明敏、林義雄、黃信介、施明德、陳菊、姚嘉文、張俊雄等人，雖然曾經被抓被關，但從來沒有人主張以牙還牙。

此外，賴清德也談及「和平」，他說，和平無價，戰爭沒有贏家，但是民進黨主張和平的力量是展現保護自己的決心，同時與民主國家站在一起，共同發揮威嚇的力量，讓極權主義不敢輕舉妄動，換句話說，民進黨主張的和平，是希望藉由力量來達到和平，也就是藉由備戰來避戰，「民進黨不主張接受九二共識、簽訂和平協議，這種昧於現實、屈從中國的方式」，因為民進黨主張，沒有主權的和平，不是真的和平，香港、西藏就是非常清楚的例子。

「民進黨主張，經濟的果實不應該由個人獨得，而是應該有餘而補不足」，賴清德說，同時應該打擊黑金槍毒，建立一個和諧穩定、公義的社會，讓年輕人可看見希望，壯年人可以實現夢想，老年人可以得到幸福，弱勢者可以得到照顧。他分享，「民主、和平、繁榮」的英文縮寫，就是跟民進黨的英文縮寫「DPP」一樣，這也是民進黨的國家安全戰略，希望將國家打造為民主和平繁榮的國度，這也是要獻給年輕人、每位國人的願景。

賴清德說，2020年代台灣面臨新興科技的興起、氣候危機的衝擊、全球地緣政治的變化等挑戰，「我非常希望能夠號召所有年輕人，共同投入發展國家的行列，一起面對挑戰，而且將挑戰化為國家進步的動力」，有志者可以把投入國家行列當作實現夢想的舞台，讓年輕人更有力量。

賴清德直言，這一代年輕人，面對的挑戰會比以往更艱鉅，所以要站在一起，國家要支持年輕人，當年輕人的後盾，年輕人也要進入國家發展的行列，這樣才有辦法兩全其美，而民主國家面對的挑戰，要用更大的民主來面對這個問題，希望能夠推動「民主團結」、「民主治理」、「民主和平」3大行動發展方案，解決所面臨的各項挑戰。

賴清德談及，民主社會中，不同政黨是競爭的對手，而不是敵人，也許在國內有競爭，但對外應該是團結一致。他話鋒一轉說，大家應該對最近的世界棒球經典賽記憶猶新，很多人都是兄弟迷，自己則是統一獅的球迷，但不管是哪一隊球迷，當台灣的國家代表隊站上世界舞台的時候，我們都為國家隊加油，這就是民主團結的精神。

賴清德宣示，對於民主治理，未來應該建立一個更開放的政府，讓民眾可以參與討論、擬定政策，一起幫國家解決問題，一起推動國家的進步。他又以棒球舉例說，過去的棒球是「教練說得算」，但現在的棒球不是，有教練的專業，也有訓練師、體能師、統計師的專業，而台灣民主治理的精神也跟棒球一樣，不分政黨、不分男女老幼應該有聯合的平台。

最後，對於，民主和平的理念，賴清德說，台灣位處中國直接的威脅，其實處境相當辛苦，但是台灣沒有改變和平的立場，也不會放棄任何和平的機會，對自己一定要有信心，一方面強化國防力量，就是跟國際站在一起，而現在國際多國感受到極權主義的威脅，認知到大家必須團結站在一起。

不過，賴清德也說，「我也認為台灣必須與中國，基於增進兩岸人民福祉的目標之下，大家可以來談合作計畫」，只要能夠對等、尊嚴，台灣還是不要放棄跟中國進行合作交流的機會，也藉此增進彼此的了解、理解、諒解，而往和解來發展。他以棒球舉例說，現在日本、美國都有台灣球員，平時在世界一流的賽場上，有我們的球員站在那裡，台灣謀得和平的方式，也跟棒球國際合作的精神是一樣的。

賴清德坦言，「你如果不在乎生活品質，參與政治是很有意義的事情，邀請大家一起成為台灣的造浪者」。他說，民進黨會繼續投資青年，也會解決世代正義的問題，希望結合年輕人的力量，不是為個人造浪，而是為台灣的民主、未來造浪。

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