　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果WWDC「破9萬新品」將亮相！　台積電拿1獨家訂單

▲蘋果發表會,庫克。（圖／路透）

▲蘋果WWDC發表AR／MR頭戴裝置機率高。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

知名分析師郭明錤15日發文指出，蘋果AR／MR頭戴裝置很可能在6月的全球開發者大會（WWDC）上發表，他認為蘋果為此已做足準備，新裝置中的雙處理器將由台積電獨家提供。彭博社記者戈爾曼（Mark Gurman）先前也估計，首款裝置售價訂為3000美元（約新台幣9.1萬元），預估今年出貨量為100萬台。

郭明錤指出，蘋果將在6月WWDC上發布AR／MR頭戴裝置，此舉有利於蘋果供應鏈股價。頭戴裝置物料成本中，立訊獨家組裝，此外最貴的前5名分別是Micro OLED 顯示器，索尼獨家；雙處理器，台積電獨家；機殼，長盈精密為主要供應商；12顆相機模組，高偉電子獨家；外接電源，歌爾股份獨家。若考量營收與利潤貢獻，高偉電子因營收規模最小，因此是最大受益者。

▲蘋果頭戴裝置。（示意圖／取自MacRumors）

▲蘋果頭戴裝置將亮相。（示意圖／取自MacRumors）

郭明錤接著表示，若蘋果AR／MR頭戴裝置發布優於預期，頭戴裝置將很快成為消費性電子產業最重要的投資新趨勢。

戈爾曼4月在文章中表示，蘋果AR／MR頭戴裝置上市後可能稱為Reality Pro 或Reality One，2023年預估出貨量為100萬台，每個裝置售價3000美元，將創造30億美元左右的營收。不過他也說，蘋果推出的首款頭戴式裝置並不以盈利為目的，而是為了鞏固公司的市場地位，在AR / VR 市場建立穩固的立足點。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
紐西蘭旅館大火至少10死！　20人失蹤
治癌不用飛日本！台灣首座重粒子中心在北榮　適用對象、費用一次
台東路旁驚見「半裸蹲姿20歲女」2人先後報警　在地人衝現場傻
全台連下3天！　雨最大時間曝
「刺客列傳」4年級生畫家驟逝　陳屍畫室超過一周
烏克蘭稱巴赫姆特保衛戰「首度反擊成功」　俄軍2名指揮官陣亡

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果WWDC「破9萬新品」將亮相！　台積電拿1獨家訂單

華碩爆多起「主機板燒毀」！1關鍵字惹怒玩家　2大百萬網紅切割了

iPhone 15、15 plus恐延期發布　分析師：重要零件卡關

電池續航可達16天　Garmin智慧手錶MARQ系列開箱

全面升級！爆料：初階iPhone 15將搭載4800萬像素鏡頭

不用「嘿」也可以！爆料： Siri 將進行重大改進

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

抓包同事出軌自己也外遇　分局長遭「記2小過拔官」

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

烤魷魚老闆中1億頭獎　嗨翻拿塑膠椅砸自己攤

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

蘋果WWDC「破9萬新品」將亮相！　台積電拿1獨家訂單

華碩爆多起「主機板燒毀」！1關鍵字惹怒玩家　2大百萬網紅切割了

iPhone 15、15 plus恐延期發布　分析師：重要零件卡關

電池續航可達16天　Garmin智慧手錶MARQ系列開箱

全面升級！爆料：初階iPhone 15將搭載4800萬像素鏡頭

不用「嘿」也可以！爆料： Siri 將進行重大改進

美國債務違約逼近　兩大黨5／16再度談判

紐西蘭旅館大火恐10死！20人失蹤　死亡人數估再攀升

天使球星倫登拉傷進入傷兵名單　本季只有1轟

醫師遇蹭飯女被嗆「沒錢不要約」　他讓店員報警反制！眾人喊痛快

超狂！「炸全雞便當」只要130元　民眾搶翻

「朱立倫密會郭台銘」底牌曝光　徵召3基礎他全領先

直擊趙岱新「挺5月孕肚」現蹤信義區！　與周興哲兄弟檔路邊閒聊

營養師教「彩虹飲食」這樣吃！　吃滿8色食物提升防護力更健康

法人看貨櫃船公司首季有長約庇蔭　接下來估是一季比一季差

12星座男「誰劈腿還會回頭」？金牛暈爆、天蠍沒救了

辣媽穿背心＋熱褲出門　霸氣兒唸：被看光還會冷

3C家電熱門新聞

華碩爆多起主機板燒毀！2大百萬網紅怒切割

蘋果WWDC破9萬新品將亮相　台積電獨吞1訂單

電池續航可達16天　Garmin智慧手錶MARQ系列開箱

iPhone 15、15 plus恐延期發布　分析師：重要零件卡關

惡意程式假扮「Windows Upate」騙更新　資安業者示警

Panasonic洗碗機　可當烘碗機用

全面升級！爆料：初階iPhone 15將搭載4800萬像素鏡頭

不用「嘿」也可以！爆料： Siri 將進行重大改進

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

Google新機Pixel 7a正式發布　 一表比較舊款Pixel 6a差異

Google智慧家庭中樞Pixel Tablet

11款APP快刪！藏「木馬病毒」偷錢

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

史上最大支！分析師爆iPhone 16 Pro Max　螢幕飆上6.9吋

更多熱門

相關新聞

中科二期台積廠年內動工　科技新貴置產布局十二期

中科二期台積廠年內動工　科技新貴置產布局十二期

近三年，隨著台商回台建廠與台中三大科技園區逐步擴張，越來越多高收入台幹與科技新貴選擇定居台中，及早卡位理想中的居住環境，而生活機能成熟、位處蛋黃區的十二期重劃區，不僅有眾多商圈加持，幾分鐘車程即可串聯七期市政中心大，更近鄰水湳經貿園區，建設願景及房價紅利成為新貴們的置產首要目標。

Apple、TWNIC攔關鍵字　警從源頭打詐

Apple、TWNIC攔關鍵字　警從源頭打詐

台積電跌0.5元至495　台股小跌27點收15475

台積電跌0.5元至495　台股小跌27點收15475

台積電拿下蘋果AR頭盔雙處理器　立訊獨家組裝

台積電拿下蘋果AR頭盔雙處理器　立訊獨家組裝

騎車繞台積電好開心！　分析師狂拍大讚「地球上最重要地方」

騎車繞台積電好開心！　分析師狂拍大讚「地球上最重要地方」

關鍵字：

蘋果台積電AR頭盔Apple

讀者迴響

熱門新聞

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

全台連下3天！　雨最大時間曝

不是手搖飲！他每天「吃1類食物」得糖尿病

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

女歌手留遺書輕生身亡　官方沉默2天證實

白雲躺著也中槍：還是得發聲！　寬心回應楊繡惠

回憶殺！郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

周休三日提案過！他嘆：台灣老闆真不容易

帶小3投票竟遇正宮　他被開槍又狂砍

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

口罩男真實長相曝光！遭影射「一堆單親媽媽後宮」

陳冠霖驚傳車禍！「對方完全沒煞車」車尾遭衝撞

後座載玉蘭花婆婆　正臉融化粉絲

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面