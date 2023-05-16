蘋果WWDC「破9萬新品」將亮相！　台積電拿1獨家訂單

▲蘋果WWDC發表AR／MR頭戴裝置機率高。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

知名分析師郭明錤15日發文指出，蘋果AR／MR頭戴裝置很可能在6月的全球開發者大會（WWDC）上發表，他認為蘋果為此已做足準備，新裝置中的雙處理器將由台積電獨家提供。彭博社記者戈爾曼（Mark Gurman）先前也估計，首款裝置售價訂為3000美元（約新台幣9.1萬元），預估今年出貨量為100萬台。

郭明錤指出，蘋果將在6月WWDC上發布AR／MR頭戴裝置，此舉有利於蘋果供應鏈股價。頭戴裝置物料成本中，立訊獨家組裝，此外最貴的前5名分別是Micro OLED 顯示器，索尼獨家；雙處理器，台積電獨家；機殼，長盈精密為主要供應商；12顆相機模組，高偉電子獨家；外接電源，歌爾股份獨家。若考量營收與利潤貢獻，高偉電子因營收規模最小，因此是最大受益者。

▲蘋果頭戴裝置將亮相。（示意圖／取自MacRumors）

郭明錤接著表示，若蘋果AR／MR頭戴裝置發布優於預期，頭戴裝置將很快成為消費性電子產業最重要的投資新趨勢。

戈爾曼4月在文章中表示，蘋果AR／MR頭戴裝置上市後可能稱為Reality Pro 或Reality One，2023年預估出貨量為100萬台，每個裝置售價3000美元，將創造30億美元左右的營收。不過他也說，蘋果推出的首款頭戴式裝置並不以盈利為目的，而是為了鞏固公司的市場地位，在AR / VR 市場建立穩固的立足點。