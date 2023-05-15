▲2023世界自行車日活動和極限自行車挑戰賽 16日開始報名。（圖／風管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界自行車日」單車遊程嘉年華全臺環騎活動，即將展開。桃園市風景區管理處表示，位於桃園市轄內的「騎乘路段編號6」，於5月16日上午10時起開放報名至5月26日(17時30分)止，名額80名(額滿為止)。

市府風管處表示，「2023世界自行車日」單車遊程嘉年華全臺環騎活動，於下個月(6月3日、週六)舉辦，上午9：30鳴笛起騎。「騎乘路段編號6」活動路線自中庄調整池管理站(地點：桃園市大溪區中庄下崁22之9號)出發，沿大溪區瑞安路接石國路463巷前行，中途停靠站為龍潭永福宮(三坑老街內)，終至萊爾富高原門市(桃園市龍潭區中原路三段53號)，總距離長約20公里。

另外為響應2023世界自行車日，風管處在6月3日於桃園區汴洲公園舉辦極限自行車挑戰賽，該挑戰賽區分3組，兒童組20名、青年組30名及壯年組30名，名額合計80名。報名期間5月16日(10時)起開放報名至5月26日(17時30分)，額滿為止。另為推廣極限自行車活動，本活動也舉辦兒童極限自行車體驗活動，邀請桃園極限運動協會的教練來指導。

與此同時，為讓活動更加豐富，本處也舉辦精彩熱血的滑板表演，選手們將在場地上進行驚險的高空跳躍、精準的技巧表演和特技，誠摯邀請對自行車及滑板有興趣的民眾一起來共襄盛舉。