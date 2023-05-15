日本即將舉行G7峰會　橫濱車站驚見袋裝「紅色液體」

▲橫濱車站發現一個裝著紅色液體的塑膠袋，檢查後發現只是草莓醬。（圖／翻攝自Google地圖）



記者林彥臣／綜合報導

G7峰會19日將於日本廣島舉行，主辦國日本現在對於各大車站的維安加強警戒，15日在JR橫濱站的月台上，發現了一個裝著「紅色液體」的塑膠袋，警消獲報後不敢大意，以可疑物品規格處置，並在現場拉起封鎖線，隨後才發現只是草莓醬。

根據NHK報導，15日早上7時30分後，一名男子在JR橫濱站「東海道線」月台上撥打110稱，「塑膠袋裡有可疑物品，裡面裝著液體之類的東西。」

警消獲報後，將可疑「紅色液體」的周邊圍上封鎖線，消防員穿上防護衣後，仔細檢查塑膠袋，發現裡面裝的是草莓醬。

據JR東日本橫濱分公司稱，事件對鐵路營運沒有造成影響。

由於G7廣島峰會在即，警方對橫濱車站提升維安規格，增加警力部署，並且持續加強警戒。