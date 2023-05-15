舞鈴劇場為偏鄉學子公益演出　南市府攜手扶輪社婦女會關懷孩子

▲台南成大扶輪社及台南市婦女會，贊助台南市59所偏鄉學校1460名學生，欣賞舞鈴劇場「VALO首部曲-阿米巴」表演，市長黃偉哲頒感謝狀表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南成大扶輪社及台南市婦女會，合作贊助台南市59所偏鄉學校1460名學生，將在5月21日於台南市文化中心欣賞舞鈴劇場「VALO首部曲-阿米巴」表演，期待透過公益演出活動，讓偏鄉學子在童年時期留下快樂回憶。

台南市長黃偉哲15日特別致贈感謝狀，肯定並感謝成大扶輪社、台南市婦女會及社會各界的公益善行，打造台南成為愛的城市，讓愛心善舉產生正向的循環能量。





黃偉哲表示，感謝社會各界對於偏鄉孩子教育的關懷與重視，尤其此次舞鈴劇場特別「客製化」表演，讓孩子們能夠輕鬆看懂表演內容，成大扶輪社及台南市婦女會等主辦單位連活動前後的交通接送、表演結束後的小禮物和餐盒都設想周到，令人感到十分貼心。市府教育局、交通局及文化局等局處也會持續積極提供相關協助，一起致力讓活動圓滿，讓孩子們安心觀賞表演。





台南成大扶輪社社長羅清拔表示，扶輪社每年定期舉辦公益活動，鑒於社福團體對於關懷兒童主要以課後輔導及照護、扶助等方案，期望透過本次從藝術教育切入，輔導及關懷兒少身心發展，進而增進自信心，提高社會參與率。





台南市婦女會理事長顏淑熒表示，成長環境資源較不足的孩子，面對更多的挑戰，具有更強的韌性，富有創意、想像力及解決問題能力，透過藝術教育，啟發及引導他們潛藏內心的優勢特質，就能讓孩子展現自我正向能量。





教育局表示，感謝台南成大扶輪社及台南市婦女會關懷偏鄉學子，此理念與教育局持續推動及厚植台南學子美學創思力政策相契合，另也感謝各校帶隊師長，在假日期間陪伴學生，擁有共同回憶，讓活動變得更有意義。