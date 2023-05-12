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今年母親節前夕一位偏鄉孤苦無依的老奶奶　竟然成為公益圖書館的館長

▲▼台灣房屋,修繕房屋行善團,彭培業,母親節,送愛,偏鄉 。（圖／業者提供）

▲台灣房屋「修繕房屋行善團」為新竹偏鄉老奶奶修漏水屋，改善居住品質。

圖、文／台灣房屋提供

新竹縣五峰鄉有位年近七旬的夏老奶奶，先生過世，兒子早逝留下三名子女，家中並無穩定收入來源，僅能依靠社會補助款以及自行種菜販售的微薄收入，來支應生活開銷。山區住宅環境原本就很潮濕，後來住家漏水也沒錢修繕，生活品質不佳，孫子孫女也被迫到親友家寄住。

去年台灣房屋「修繕房屋行善團」得知夏老奶奶的狀況，農曆新年前夕趕到夏奶奶家中協助修繕房屋，造訪期間集團總裁彭培業，偶然間看到老奶奶，在簡陋的環境中，坐在地上看書的畫面，其愛書之心令他非常感動，這幅情景一直烙印於心，因此先協助夏老奶奶，修繕簡陋破損的漏水房屋，一圓老奶奶「入新厝」的夢想，並持續思考如何提高奶奶的生活品質。

雖然已時隔一年，台灣房屋集團發揚ESG+的核心價值，決定持續送愛計畫，於今年母親節前夕，送出一份有意義的母親節禮物，致贈500本新書，給予這位熱愛閱讀的夏老奶奶，並於奶奶家中安裝書架，為其打造成友善行動圖書館，不僅方便在家中就能享受閱讀的樂趣，也開放給偏鄉社區居民，一同共享閱讀的喜悅，分享這份超暖心的禮物。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，「在3C充斥的文化速食時代，書籍和文字顯得更有溫度和力量，我們不僅希望能為老奶奶圓一個愛書的夢想，更希望打造一座友善圖書館，可以讓更多社區居民，都能夠獲得閱讀的樂趣與滿足，更重要的是，這份禮物，能為偏鄉社區，帶來更多的溫暖與希望」！

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台灣房屋修繕房屋行善團彭培業母親節送愛偏鄉

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