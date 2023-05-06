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謝謝媽媽！三重71位母親獲獎　90歲美魔女「愛家庭也投身公益」

▲▼ 最高齡模範母親為90歲熊尤碧霞女士，外表保養得宜，絲毫未見歲月的痕跡，地方都叫她美魔女 。（圖／記者戴上容攝）

▲ 三重最高齡模範母親為90歲熊尤碧霞女士，外表保養得宜，絲毫未見歲月的痕跡，地方都叫她美魔女 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

母親節將至，為感恩三重區模範母親教養子女的辛勞，三重區公所於今(6)日在三重綜合體育館舉辦「112年度模範母親表揚大會」，共有71位模範母親獲獎，其中最高齡模範母親為90歲熊尤碧霞女士，外表保養得宜，絲毫未見歲月的痕跡，她除了顧家重視教育以外，也常常主動協助低收入戶子女能得到學校以外的教育資源，此次獲獎，全家都備感榮耀！

今年模範母親表揚活動邀請生命鬥士-王奇男表演歌曲以及三重區在地深耕的歐陽慧珍舞蹈團演出，帶動現場氣氛，充滿感染力的歌曲演唱還有華麗多彩的專業舞蹈表演，讓參與表揚的模範母親及眷屬和貴賓們同樂。

區長王坤南說，每位模範母親都是用盡一生的愛默默地奉獻己身力量，重視家庭和諧並以孝傳家含莘茹苦地扶養子女成為國家棟樑，區公所特別公開表揚並表達最高敬意，表揚模範母親並非以家世優渥與否作為標準，而是盡心盡力照顧家人、栽培子女並關懷社區、回饋社會才能稱為模範母親，請為這些偉大的母親們給予肯定與掌聲，並同時接受子女們的祝福與感恩。

公所介紹，73歲許品，20歲隻身從雲林鄉下到台北打拼,婚後育有三個孩子，後因故與夫離異，獨自扶養3名孩子，現如今三個孩子各自成家立業、工作穩定，在孩子日漸長大的過程中，因朋友的帶領接觸到慈善團體「一竹慈善會」,便開始投入志工的行列，一路從志工、幹部到連任二屆理事長，許品女士出錢、出力帶領一竹慈善會對社會弱勢的付出及關懷,榮獲新北市政府肯定頒發人民團體領航金獎。

今年71歲葉余月惜，從小家裡務農，家中有八位兄弟姐妹，因經濟條件不允許故只有小學畢業。結婚後育有三名子女，先生於54歲時因心肌梗塞過世，葉女士咬著牙把三個孩子拉拔長大，大女兒是精算師、二女兒是英文老師、小兒子是房仲經理人，在各自工作領域都很有成就。孩子長大後，因緣際會下與一群朋友成立了「一竹慈善會」，從志工到二屆的理事長，卸任後繼續參與「新北市圓融行善團」，從事志工32年有餘，仍在學習以更寬廣的心看待人事物，期許把愛傳遞到每個地方。

這次最高齡獲獎母親為90歲熊尤碧霞，她在排行家中老大，幼時生活不易，母親早早離世，只得身兼母職照顧弟妹，並打工貼補家計。婚後育有二子，夫妻兩人非常重視教育，相信“教育”是能翻轉一切的根本，生活雖不寬裕，卻很願意為子女的教育投入心血，大兒子投身於補教業，自創升學補習班，她也常常主動協助低收入戶子女能得到學校以外的教育資源；小兒子也自創公司，從事複合材料的研發，與中央科學研究院有合作往來。熊女士與大兒子同住、三代同堂，家庭和睦美滿，兄弟兩家互動密切，家庭向心力強，可見家庭教育的成功。

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