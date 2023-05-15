陪病男送「1水果」示好！護理師怒翻白眼　全場搖頭：踩到大忌

▲許多醫護人員很忌諱收到「鳳梨」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人會透過送禮來表達心意，但可要留意其中禁忌。一名網友透露，對面病床的陪病弟弟似乎對某位護理師很有興趣，還送了一袋切好的水果給對方，可是沒想到禮物卻換來白眼。不少人看到後就搖頭表示，「這真的踩到大忌」、「送禮之前要先打聽一下啦」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」表示，最近待在醫院，發現對面病床的陪病弟弟似乎想要認識某位護理師，開始積極獻殷勤，送了一袋切好的水果。不過因為袋子裡裝的是鳳梨，護理師一看當場翻了一個白眼，「然後就再也不跟陪病弟弟說話了」，讓他看了忍不住笑出來。

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不少網友看到後表示，「哎呀！鳳梨在醫院是大忌」、「哈哈，送錯了，都不會先打聽一下嗎」、「踩到醫院的禁忌地雷了」、「旺旺來=忙死算了」、「鳳梨和芒果相關的食品都是大忌」、「醫院最怕鳳梨，會忙不完」、「弟弟啊…幫默哀」，還有人開玩笑說「應該是他少送了什麼！還有旺旺仙貝、芒果、牛肉、花生、每日C、西瓜、可樂、多多！送上這些，滿滿的誠意，保證當天就出院」。

事實上，ICU醫生陳志金先前也曾發文指出，在醫界普遍存在一個迷思，就是「吃鳳梨比較旺！會帶賽！會忙翻！」不過這個沒有實證根據，大多時候只是開玩笑，或是寧可信其有。先前慈濟醫院也有做過研究，發現其實上班是否忙碌，和吃鳳梨沒有什麼關係。