　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陪病男送「1水果」示好！護理師怒翻白眼　全場搖頭：踩到大忌

▲▼護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩。（圖／記者李毓康攝）

▲許多醫護人員很忌諱收到「鳳梨」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人會透過送禮來表達心意，但可要留意其中禁忌。一名網友透露，對面病床的陪病弟弟似乎對某位護理師很有興趣，還送了一袋切好的水果給對方，可是沒想到禮物卻換來白眼。不少人看到後就搖頭表示，「這真的踩到大忌」、「送禮之前要先打聽一下啦」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」表示，最近待在醫院，發現對面病床的陪病弟弟似乎想要認識某位護理師，開始積極獻殷勤，送了一袋切好的水果。不過因為袋子裡裝的是鳳梨，護理師一看當場翻了一個白眼，「然後就再也不跟陪病弟弟說話了」，讓他看了忍不住笑出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友看到後表示，「哎呀！鳳梨在醫院是大忌」、「哈哈，送錯了，都不會先打聽一下嗎」、「踩到醫院的禁忌地雷了」、「旺旺來=忙死算了」、「鳳梨和芒果相關的食品都是大忌」、「醫院最怕鳳梨，會忙不完」、「弟弟啊…幫默哀」，還有人開玩笑說「應該是他少送了什麼！還有旺旺仙貝、芒果、牛肉、花生、每日C、西瓜、可樂、多多！送上這些，滿滿的誠意，保證當天就出院」。

事實上，ICU醫生陳志金先前也曾發文指出，在醫界普遍存在一個迷思，就是「吃鳳梨比較旺！會帶賽！會忙翻！」不過這個沒有實證根據，大多時候只是開玩笑，或是寧可信其有。先前慈濟醫院也有做過研究，發現其實上班是否忙碌，和吃鳳梨沒有什麼關係。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
誠品涉個資外洩　數位部、資安院、警政署將聯手實地調查
「TOYOTA全新休旅」發表！台灣將推國產　比Corolla
擦窗阿姨站15樓窗台　眼尖網友「在板橋」！驚人房價曝
統聯急關官網！乘客狂接詐騙電話　搭去哪、買幾張票都知道
快訊／女大生慘死　父母求償2千萬結果出爐
知名作家逝世　享年54歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不必出國就能感受馬來風情！「金爸爸」進駐LaLaport台中店

奇美博物館「舞．藝大豐收」兒童夏令營　15日早鳥搶購

中部工程師「快樂上班」月薪驚呆了　一票人看完想哭！

用「成年禮金看國片」！　全台百家戲院響應提供優惠價

統聯個資外洩急關官網！乘客「狂接詐騙電話」　被騙網友崩潰索賠

3男只穿襪子逛超商！她看門口1幕秒懂了　1.5萬人狂讚：太體貼

作家張經宏逝世享年54歲　代表作《摩鐵路之城》被譽「台版麥田捕手」

薪資翻倍！靠在職進修充實專業技能　女助理工程師晉升主管

大學校長喊話實施「周休三日」　教育部：需留意對師生2大影響

畢業季回憶殺！6大熱門畢冊祝福語出爐　超經典「勿忘我」只排第二名

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

兒子碎念名字取太多劃　媽無奈：長大自己去改

吊車尾選手雨中堅持完賽　體育精神全場鼓掌歡呼！

不必出國就能感受馬來風情！「金爸爸」進駐LaLaport台中店

奇美博物館「舞．藝大豐收」兒童夏令營　15日早鳥搶購

中部工程師「快樂上班」月薪驚呆了　一票人看完想哭！

用「成年禮金看國片」！　全台百家戲院響應提供優惠價

統聯個資外洩急關官網！乘客「狂接詐騙電話」　被騙網友崩潰索賠

3男只穿襪子逛超商！她看門口1幕秒懂了　1.5萬人狂讚：太體貼

作家張經宏逝世享年54歲　代表作《摩鐵路之城》被譽「台版麥田捕手」

薪資翻倍！靠在職進修充實專業技能　女助理工程師晉升主管

大學校長喊話實施「周休三日」　教育部：需留意對師生2大影響

畢業季回憶殺！6大熱門畢冊祝福語出爐　超經典「勿忘我」只排第二名

蘿莉塔曝「夫妻恩愛一個月一次」　尪急解釋：我真的太累了

不必出國就能感受馬來風情！「金爸爸」進駐LaLaport台中店

Aston Martin「新一代GT超跑」5／24亮相　3預告照展現大幅度更新

侯友宜談交安　民進黨酸交通事故增「講甲一畚箕，做無一湯匙」

17.5萬噸！公主遊輪「星辰公主號」亮相　完工日、路線先筆記

三腳督最新民調！國民黨若徵召「他」　柯文哲維持21％躍升第二名

誠品涉個資外洩　數位部、資安院、警政署明聯手實地調查

國民黨17日若有團結畫面　吳子嘉：侯友宜民調會破30%

亞洲首座「爆米花主題工廠」在八里！置身粉嫩美式小鎮體驗手作DIY

奇美博物館「舞．藝大豐收」兒童夏令營　15日早鳥搶購

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

「周休三日」提案過了！5700人連署

全台雷雨！　連下3天時間曝

籃球YouTuber服兵役突過世　粉絲含淚道別

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

「這4所私大」5/31大限將至！專家斷言「除非奇蹟」：難逃停招命運

女友出門配1單品！他驚：胸型一覽無遺

美籍YTR街訪　友人見白衫阿伯驚：超有名

本周運勢！「1生肖」旺到爆

2波全台變天　「雨更大」時間曝

劉芒「酒吧黑歷史」被挖出！粉絲心冷退坑：超傷人

台北人氣小吃徵人　月薪52000元

支持校園周休三日！全教總：有助學生多元發展

1熱帶氣旋形成 「比台灣還大」　真正梅雨要來了

更多熱門

相關新聞

護理人員於疫情降級後仍辛勞

護理人員於疫情降級後仍辛勞

新冠肺炎疫情的流行已逾三年之久，衛生主管機關日前進行降級評估、漸步解封；邇來新聞媒體又傳出有新的變種病毒出現，從而醫護人員的專業辛勞恐將持續不斷！

IG追起來！「全台最正護理師」地圖曝光　萬人暴動

IG追起來！「全台最正護理師」地圖曝光　萬人暴動

最美人妻開箱2萬元月子中心　曝選擇關鍵

最美人妻開箱2萬元月子中心　曝選擇關鍵

台東護師節大會！饒慶鈴表揚績優護理

台東護師節大會！饒慶鈴表揚績優護理

黃偉哲臉書感謝護理師守護台南健康

黃偉哲臉書感謝護理師守護台南健康

關鍵字：

鳳梨護理師禁忌陪病

讀者迴響

熱門新聞

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

指名姓白的！楊繡惠深夜嗆：弄死你

「周休三日」提案過了！5700人連署

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

獨／口罩男心碎發聲11年妻！「不公開證據是最後溫柔」

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

口罩男真實長相曝光！遭影射「一堆單親媽媽後宮」

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

疑因孩子被長期欺負！　英文老師上門殺光霸凌者全家

快訊／小甜甜身心崩潰一度失聯！王少偉急衝她家找人

全台雷雨！　連下3天時間曝

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

更多

最夯影音

更多
劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲
余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面