分析藍二強之爭　矢板明夫：郭台銘難得主流民意、侯友宜遇黨內反彈

▲新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨預計在17日拍板2024總統人選，外傳黨主席朱立倫與可能被提名者新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘將在近日展開協調。日本產經新聞台北支局長矢板明夫指出，觀察這兩人最重要的還是要看他們的「對中國政策」，郭台銘很難得到台灣主流民意的理解，而侯友宜如「一張白紙」，朱立倫想提名他推動國民黨的轉型，但是遇到了黨內親中勢力的強烈反彈，才造成今天這個僵持不下的局面。

矢板明夫說，郭台銘前幾天發表了一篇「金門宣言」。提出了要和對岸在「一中各表」的原則基礎上，重新展開談判，並以金門作為兩岸新的常設談判地點。同時還指出，共機繞台等中共製造的軍事緊張，並不是針對台灣人民而來的，而是針對目前執政的民進黨的種種挑釁言行而來的。這些說法是台灣統派勢力的一貫主張。但是，歷史已經證明，對岸是不可能接受所謂一中各表的。而且，說「兩岸的軍事對立緣於台灣執政黨的挑釁」，很難得到台灣主流民意的理解。

矢板明夫分析，今天侯友宜和郭台銘的對立，可以說是國民黨正在面臨的一場「轉型之痛」。如今各國國內都有親美勢力和親中勢力競爭對抗的關係。但是近幾年都是親美勢力獲勝。在這種情況下，朱立倫主席領導的國民黨，如果繼續走親中路線，明顯是沒有前途的，但想提名有台灣本土色彩、在兩岸論述上「一張白紙」的侯友宜，卻遇到反彈。

矢板明夫說，5月17日如果提名了侯友宜，或許是國民黨「向台灣國民黨轉型」的一個重要開始。如果提名了郭台銘，就有可能是2020年總統大選的翻版，又是一場「美國隊」和「中國隊」的大戰。