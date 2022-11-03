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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇南／【梨泰院踩踏事件】人流管控避免悲劇

▲▼南韓梨泰院29日發生萬聖節人潮嚴重推擠、踩踏事故，造成多達154人罹難，民眾在災難現場獻花哀悼。（圖／路透）

▲南韓梨泰院發生萬聖節人潮嚴重推擠的踩踏事故，造成156人死亡，民眾在現場獻花哀悼。（圖／路透）

今年萬聖節前夕，南韓首爾的梨泰院發生踩踏意外，造成156人死亡、超過152人受傷的慘劇！據倖存者回憶道，現場曾聽到有人說「推」，接著旁邊的人再說「我們這邊更用力推」，人群因此如同骨牌般倒下，層層堆疊的人就像座小山，造成內臟被擠壓變形、窒息等傷亡。此次事故主要肇因於，人潮管控不足及缺乏危機意識。

梨泰院踩踏事件的致命因素，不外乎是窒息、頭頸創傷或胸腹部臟器鈍傷出血等可能。據生還者說，當時人群緊密集中在一條下坡窄巷內，他看到愈來愈多人在前方倒下，形成令人動彈不得的人牆，才造成這一場人踩人的不幸傷亡。

其實，梨泰院並非第一次舉辦萬聖節活動，2017年的萬聖節，梨泰院甚至聚集了 20 萬人，但為什麼今年的事故傷亡卻如此之大？原因在於，當年現場不但拉起了警戒線，還有警察排成一列進行安全管制，而今年的警力部署僅約137人，且著重在查緝非法拍攝、強制猥褻、盜竊、毒品等犯罪行為，並非針對人群聚集的安全對策。再加上現場靠近捷運梨泰院站1號出口附近，疏導計畫不足致現場聚集數萬人，事故後人潮集中在附近道路，使得救護車難以通行而延誤了救援。

台灣在1963年曾發生中壢市中山堂踩踏事故，造成14死、21傷；基隆市在1966年發生大世界戲院踩踏事故造成7死、9傷；台中市於1995年發生衛爾康餐廳大火，逃生時因踩踏造成64死、14傷。另，2015年的八仙塵爆，釀成15死、470輕重傷的慘痛教訓，政府警覺群眾群聚可能造成危機，因此《台北市大型群聚活動安全管理自治條例》於2018年通過，規範只要超過一千人、持續超過兩小時的展覽、博覽會、燈會、跨年、祭典等人群密集的活動，主辦單位必須提出活動安全及交通維護計畫，若有違反公安，將要求立刻改善，甚至停止活動。

人流安全管制、SOP及制度、法律法規很重要，採用大數據、地理資訊系統等高科技來疏導人流，監控活動場域的容留人數也很有效！可惜此次梨泰院踩踏事故，各界缺乏危機意識，甚至也沒有處理準則與SOP。未來，舉辦大型人群集會活動前，如新北市將舉辦的歡樂耶誕城、各縣市的跨年晚會等，應加上自主因應方案，以及路口交通疏導計畫、大眾捷運系統計畫等完整的緊急疏散計畫，同時也要有實際應變演練，防患於未然，避免不幸事件再度發生。

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