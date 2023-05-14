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三總醫拒開遭揮拳！專家批巴氏量表「與民作對」　衛福部回應了

▲內湖三總神經科主治醫師顏尚易遭病患揮拳攻擊，怒告施暴者傷害、違反醫療法。（圖／翻攝臉書）

▲內湖三總神經科主治醫師顏尚易遭病患揮拳攻擊，怒告施暴者傷害、違反醫療法。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

三軍總醫院一名醫師因為巴氏量表（Barthel Index）遭患者家屬毆打，事件引起許多醫師反彈，前衛生署副署長張鴻仁也喊話，應該立刻廢除巴氏量表，開放有需求的家庭聘雇外籍看護。對此，衛福部則回應，這與長照政策、移工政策有關，還需要謹慎評估。

內湖三總神經外科主治醫師顏尚易日前評估病患狀況，認為不符合開立巴氏量表的標準，遭到家屬痛毆、出言侮辱，引起社會關注。

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對此，胸腔科醫師蘇一峰痛罵，醫師開立巴氏量表沒錢能拿，沒開卻被揍、開了沒過也會被揍，如果開完以後出了問題，還可能遭到拘提，「去你的巴氏量表，很多醫師恨透這個功德量表」，可見心中相當不滿。

對此，前衛生署副署長張鴻仁呼籲，政府應立即廢除巴氏量表，全面開放有需求的家庭聘請外籍看護，以讓更多家庭緩解壓力。

張鴻仁認為，巴氏量表不該存在，由於現在邁入高齡社會，不應限制家屬申請看護，現在的條件就像是設下天羅地網，跟民眾作對。

▼張鴻仁呼籲，政府應立即廢除巴氏量表，讓有需要的家庭聘請外籍看護。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼老人,年長者,照護,長輩,高齡,長照,晚年。（圖／記者周宸亘攝）

張鴻仁的說法曝光後，不少人留言力挺，「是的，今天的管制就造成醫師與家屬間的抗爭」、「支持，巴氏量表無法呈現家族成員的支持能力」、「有道理，台灣人不願做台傭，但家庭有需求。醫師其實也難了解其個別需求」、「我也贊成全面廢除，否則只有有辦法的人才能視量表為無物，並逼瘋更多沒辦法的照顧者。」

對此根據《中央社》報導，衛福部長期照顧司副司長吳希文表示，巴氏量表是診斷證明書，是用來評估移工、長照政策的工具，涉及跨部會討論，因此要有多方共識，是否存在還要謹慎評估。

據了解，巴氏量表是申請外籍看護工的必要文件，內容主要針對10項日常生活功能進行評估，一般由醫院進行開立，而若是未滿80歲的長輩，需要評分為35分以下才能申請外籍看護。

▲▼三總醫師遭病患家屬毆打，醫師公會全聯會發表聲明，深表震驚關切以及譴責醫療暴力。（圖／醫師公會提供）

▲三總醫師遭病患家屬毆打，醫師公會全聯會發表聲明，深表震驚關切以及譴責醫療暴力。（圖／醫師公會提供）

 

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