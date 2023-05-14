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俄烏戰爭後首次！澤倫斯基抵達柏林　將與總理蕭茲會面

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基14日抵達德國柏林，與總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）會面。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基14日抵達德國柏林，與德國總統史坦麥爾會面。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基14日抵達德國柏林，這也是他在俄烏戰爭爆發後第一次出訪德國。他已與德國總統史坦麥爾見面，感謝德國的支持，預計稍後將與總理蕭茲會晤。

綜合法新社、路透報導，澤倫斯基結束在義大利與總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等官員及教宗方濟各會面的行程後，乘坐德國政府飛機，在德國空軍戰機的護送之下，於午夜時分抵達首都柏林，並透過推特發文表示「已經在柏林了」，並點出武器、強大軍援、防空、歐盟、北約與安全等多個重要議題。

澤倫斯基已與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）會面，並在總統府留言簿留言，形容如今烏克蘭處於現代史上最具挑戰性的時刻，德國是烏克蘭的真正朋友及可靠盟友，將共同取得勝利，把和平帶來歐洲。

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基14日抵達德國柏林，與總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）會面。（圖／路透）

預計澤倫斯基也將與總理蕭茲（Olaf Scholz）及其安全內閣成員見面，接著前往德國西部城市亞琛（Aachen）。

德國作為歐洲最大的經濟體，在開戰初期在是否提供致命武器給烏克蘭方面猶豫不決受到批評，但如今已成為烏克蘭最大軍援提供者之一。就在13日，德國政府宣布提供27億歐元的軍事援助，包括30輛豹1坦克、裝甲車、無人機、防空系統及彈藥等。

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基14日抵達德國柏林，與總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）會面。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基14日抵達德國柏林，與總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）會面。（圖／路透）

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