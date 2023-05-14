搭飛機1動作壓制99％病菌！　染病風險大降50％

▲搭飛機只需要一個小動作，就能有效阻絕大部分空氣傳播的病菌。（圖／示意圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

在飛機上因為長時間處於密閉空間，加上活動受到限制，容易有病菌傳播，對此，國外專家表示只要做出關鍵小動作，打開座位上的空調後，就能把感染機率降至一半，因為機上通風系統能幫助過濾掉超過99％的空氣傳播病菌。

英國《每日郵報》報導，感冒或流感疾病經常以空間狹小的機艙作為傳播溫床，而飛機通風系統因高度複雜，乘客搭機時只要開啟座位上方的空調孔，就能有效降低流感季節的染病率，但許多人都不知道原來只要這個小動作就能有如此大的效果。

麻州比佛利醫院醫療長金杜魯（Mark Gendreau）博士表示，開啟空調孔目的在於增加該乘客座位的空氣流動，當病菌藉由空氣傳播飄來座位時，很快就會被空調系統流動的氣流壓制並帶離該座位空間。

飛機通風系統使用「高效率空氣微粒子過濾網」（HEPA filter），根據美國環境保護局（EPA）數據，這種過濾網能濾掉約99.97％的灰塵、花粉、黴菌、細菌和空氣懸浮粒子。

金杜魯博士表示，航空公司其實非常願意增進機上通風系統的效率，因為這環節若沒做好，反而遭增加大量空氣阻力，使得燃料消耗更多。他說機上通風系統實際上等同於大部分手術房和醫院空調系統，「或甚至更好」。

不過HEPA濾網並非萬靈丹，乘客仍然有可能感染較強的病毒，例如過去3年對人類世界造成全面性影響的COVID-19，因為COVID-19在空中傳播距離更遠，還能暫時停留空中，濾除難度更高。不論如何，登機後打開空調孔都能有效降低大部分的空氣傳染疾病，金杜魯表示，風孔不必對著臉部，只要稍微往臉部前方調整即可。