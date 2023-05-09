星宇飛洛杉磯「起飛前3分鐘」才認飛不了！旅客怒揭真相：看清了

▲星宇航空JX002旅客在機場空等 。（圖／原PO授權提供轉載）

記者施怡妏／綜合報導

星宇航空日前東京飛台北航班嚴重延誤，連帶影響2班台灣飛洛杉磯的班機也延宕24小時起飛，一名搭乘JX002飛往洛杉磯的網友表示，星宇早就知道飛機卡在日本回不來，卻遲遲不告知旅客，猜測是擔心會旅客會轉簽其他公司，成本會提高，等到其他家航空都起飛後才公布不飛，後續的處理更是讓他傻眼。

該網友在臉書「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」發文，「我就是受到影響的下一班飛LA的乘客，新聞幾乎沒報的那群」，星宇早就知道飛機卡在日本飛不回來，卻還讓旅客Check in，擺明就是要讓大家在機場等，「星宇錯在哪？錯在資訊不透明，錯在根本完全不考量乘客，錯在明明有時間緊急應變結果什麼也沒準備」。

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原PO表示，當天其他家航空也有開飛往美國的班機，表定23時40分的班機，星宇卻拖到23時37分才宣布不飛，「怕大家要求轉簽其他航空公司，成本會提高很多，畢竟是長程票，等到其他航空公司飛走了，才公布JX002不飛，完全不讓乘客有時間應變，完全不顧乘客感受」。

最諷刺的是，當天現場放的是華航的卡客通道招牌，原PO指出，「華航都知道你飛不回來了，提前放上了隔天一早的卡客通道招牌」；原PO表示，如果為乘客著想，應該提早公布，並且準備食物跟水，讓旅客可以應變，「而且這是台灣主場耶，一句話訂不到飯店打發大家？所以就是沒有應變計劃」。

到了凌晨00時30分，星宇要台籍旅客坐車回家等通知，不拿行李的旅客大概2時離開，等行李的旅客約4時離開，「早就知道了不趕快處理，讓大家在機場等到4點，然後星宇還在詢問能不能共乘計程車？不讓大家快回家還在想省錢？車是夠的，星宇也真是夠了」。

▲星宇航空發生嚴重延誤事件。（圖／翻攝自AIRLINE VIDEOS YouTube）

星宇後來有準備一些房間，給待在現場等待的旅客，但要求大家4人一房，「4人房就算兩張床好了，拜託誰要跟陌生人一起睡？聽說有些人一直撐著，後來才有單人房雙人房可以用」。有些有緊急需求的旅客，在機場待一整晚，搭到早上的班機出發，而留下電話號碼，回家等待通知的旅客，「有好多人根本沒收到通知電話，要自己不斷查詢APP，深怕來不及趕到機場」。

原PO傻眼指出，星宇客服人員周日不上班，check in時詢問為何沒通知，連簡訊、email都沒有，「櫃檯竟然說可能漏了」。他無奈表示，「我們不像日本那群旅客，受到媒體關注，有拿到免費機票跟鳳梨酥」，目前任何補償都沒有，只有坐車回家的錢是星宇出的，「一件事情讓我看清了星宇不在乎乘客的態度」。

貼文曝光，掀起討論，「我也是苦主+1，辛苦了！你說的句句屬實」、「在美國搭飛機都有經驗，會事先收到航空公司取消或是延遲的簡訊」、「四人一房真的很雷」、「4人1間、共乘計程車，是這次事件最促咪（好玩）的地方」、「共乘計程車已經夠可怕，還要跟別人併房」、「資訊不公開的真的很要命」。