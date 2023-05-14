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弋果網紅星秀 SHOW出創意大放異彩　鼓勵孩子發揮觀察問題

▲弋果網紅星秀 SHOW出創意大放異彩

▲弋果與知名網紅「小貝」、「盧卡斯」合作，開闢《弋果網紅星秀》專屬舞台。(圖／弋果國際教育集團提供)

記者楊淑媛／桃園報導

啟發學子以不同面向看待事物，並以開闊的胸懷面對人群，從小實踐「創作者經濟」的獨特光譜，從小培力。弋果國際教育集團與知名網紅「小貝」、「盧卡斯」合作，開闢《弋果網紅星秀》專屬舞台，讓學生自編、自導、自拍、自製網紅影片，從過程中探索對身邊人事物的認知，真實敘述著所觀察到的奇特現象。

弋果國際教育集團董事長孫瑞芬表示，創造個人影響力不只是大人的專利！網紅之所以崛起，在於他們所帶來的影響力(Influence)，弋果國際教育集團長期以來秉持跨領域學習的精神，啟發學子以不同面向看待事物，並以開闊的胸懷面對人群，不只提供教室，也提供學生一個發展潛能的舞台，運用語言更豐富地展現興趣和才華，發展個人品牌，拓展學科以外的專才。

▲弋果網紅星秀 SHOW出創意大放異彩

▲弋果打造「弋果網紅星秀」的大舞台，鼓勵孩子築夢踏實。 (圖/弋果國際教育集團)

弋果給的是「學科以外的揮灑空間」，因此《弋果網紅星秀Eagle "Influencer" Competition》便應運而生，開啟弋果小鷹邁向成功網紅的大門。《弋果網紅星秀》特別邀請到以善於融合不同風格而享負盛名的國際級網紅「小貝」及「盧卡斯」，巡迴北中南開課集訓，獨家傳授成為一名頂尖網紅的祕訣，藉由強強聯手搭檔指導下，讓學生們自由無拘地展現出澎湃勃發的創意。

為了爭取優勝，參賽者不約而同發揮觀察力與創意，尋覓有梗的特色主題，像是開箱地球彼岸的加勒比海鋼鼓，與外籍音樂家一起沉浸在狂野熱情的獨特旋律中，也有小朋友登上30噸大型挖土機，興奮說「This is my dream job(這是我夢寐以求的工作」」，也有熱心又熱血的小學生請到專業消防搜救隊員、或親赴媽祖廟開箱擲筊體驗等。

此外，不少小朋友將壓箱底的珍奇蒐羅，全都搬到鏡頭前一較高下，有小學生抱著比身高還長的紅尾蚺，大秀巨蛇生態；也有請到專業武術教練，大秀拳腳功夫，拍出臨場感十足的動作片。總計近400組參賽影片，搭配優異的美語解說，並深入採訪題材相關的專家人物，充分展現推廣力及創作能力，讓評審導師們看了嘖嘖稱奇，讚嘆聲連連。

簡單的事物，總是不簡單。弋果鼓勵孩子發揮觀察問題、連結資源的能力，每支《弋果網紅星秀》作品影片皆代表著每個人珍貴的故事。踏出這一步，記錄自己、典藏生活，在走進鏡頭的過程，收穫屬於自己的故事，散播正向良善的價值，匯聚這股力量，發揮《弋果網紅星秀》獨樹一幟的影響力。

孫瑞芬表示，網紅對Z世代的影響力，勝過傳統典範中的偉人與名企業家，甚至成為許多孩子的夢幻職業，弋果鼓勵孩子築夢踏實，特別打造「弋果網紅星秀」的大舞台，讓學生為自己創造獨具一格的個人品牌魅力。面對未來人才需求的趨勢，超越 2030 雙語國家政策的腳步，弋果擘劃「Hybrid Learning」雙引擎學習課程，融合 offline 實體課程和 online 線上課程，兩顆引擎心臟齊頭並進，透過趣學、自學、精學的「黃金學習金三角」，墊高孩子的競爭力，透過日復一日的精進和銳變，永不滿足於現況，勇於突破框架，成為全方位領袖級人才。

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