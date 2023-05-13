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新北東北角「馬加剪」　老饕鍾愛必吃特色料理

▲新北東北角「馬加剪」。（圖／新北市漁業處提供）

▲臺灣北部東北部海域的日本馬加鰆（俗稱馬加剪）。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

臺灣東北角海域有兩大洋流交會，漁業資源豐富且多樣，近期是日本馬加鰆（俗稱馬加剪）的漁期，漁民利用延繩釣和曳繩釣漁船在北部和東北部海域尋找它們的蹤影。新北市漁業處指出，馬加剪是高經濟價值的魚種，肉質鮮甜、海味濃郁而且沒有小刺，海產店或魚市陳列出來馬加剪，更有不少特色料理，深受老饕喜愛。

日本馬加鰆體型比較細長、體側多斑點，刺少肉肥。鰆魚家族屬於鯖科，暖溫性中上層魚類，主要棲息於大陸棚區的近岸海域，有時會出現於岩岸陡坡或潟湖區，甚至河口域，是相當典型的表層水域洄游掠食性魚類，其魚性兇猛，行動敏捷迅速，常會以小群體一起游動覓食。

▲新北東北角「馬加剪」。（圖／新北市漁業處提供）

▲馬加剪一魚三吃料理。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，曳繩釣漁業的漁船較小通常1人就可以作業，漁船船舷2側各有1根大竹竿，作業時會展開兩根大竹竿，將數條曳繩繫於船舷的釣竿，利用繩端的活魚餌或假餌，來誘釣中、上層水域的洄游性魚類如馬加剪，尤其在三貂角附近，水流碰到岬角形成急流最適合曳繩釣作業，此捕漁法早出晚歸，在地的海產店都直接到港口等漁船進港，直接向船長拿現撈的馬加剪。

福隆富士海鮮餐廳廚師吳介甫表示，乾煎馬加剪做法就是將魚排放入熱油鍋，將魚排煎至兩面金黃，簡單撒上胡椒鹽或幾滴檸檬汁，就是一道鮮嫩可口的乾煎馬加剪魚排。至於清蒸馬加剪魚排，烹煮料理也非常簡單，魚排抹上薄鹽和橄欖油、擺上些許薑絲，等水滾後再將魚排放入蒸鍋，大火蒸10分鐘就可以上桌了!

新北市漁業處長張麗珍表示，東北角海濱非常適合旅遊，這裡除了有福隆沙灘、三貂角燈塔等著名旅遊景點外，還有當地漁港和漁村，深入當地漁村感受不同的氣息，體驗在地漁村文化，同時也能到澳底的黑白毛海鮮和客棧船釣小館、福隆富士海鮮等海鮮餐廳品嚐當季最鮮滋味馬加剪，品嚐最道地的海鮮料理。

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