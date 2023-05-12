新北林口警社區警政再出發　分局長詹志文：打造安全治安環境

▲新北林口警分局社區警政再出發。林口警分局長詹志文（左圖）。（圖／記者戴上容翻攝，下同）



記者戴上容／新北報導

新北市林口警分局於今（12日）上午10時，在林口區瑞樹坑32號舉辦瑞平派出所暨瑞平里社區治安會議，邀請轄內民意代表及消防分隊參加；此次會議由分局長詹志文主持，並率領分局相關單位出席，會中針對最新防詐須知、交通、防（救）災、跟騷等，向社區民眾宣導，並與民眾直接面對面溝通。

瑞平里長洪淑芬表示，首先感謝瑞平派出所長久以來維護社區的安全，在民眾遇到各種案件時，都能立即給予協助，使社區居民安心；藉由本次座談會議，更能拉近警民之間的距離，將潛在的交通及治安問題一併解決，營造更好的居住環境。

▲林口區長廖武輝（左圖）表示，民眾在生活中遇到緊急情況，第一時間向警察及消防同仁尋求協助。

林口區長廖武輝表示，民眾在生活中遇到緊急情況，第一時間向警察及消防同仁尋求協助，希望大家都能體諒及支持辛苦的警消同仁們，也歡迎民眾對於社區內環境或事物有建議及問題時，向里長或各民代反映，因為警力有限而民力無窮，希望大家能共同合作，打造優質良好的鄰里環境。

分局長詹志文表示，轄區的治安安全，有賴警察與民眾的共同努力及互相配合，民眾遇到任何治安及交通事故，請立即向就近的派出所請求協助或諮詢，警察同仁們一定盡力為大家解決問題；此外，也再次宣導近期猖獗的各種新式詐騙手法，特別是網路投資、猜猜我是誰、假交友詐騙等，希望民眾了解觀念後也能分享給親朋好友，避免更多人受騙，以維護人身及財產安全。