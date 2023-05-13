新北寵愛媽媽小旅行　首選石碇「健康靈芝之旅」

▲石碇田媽媽餐廳「三才心靈芝旅養森食堂」位於「三才靈芝生態農場」內，由負責人李慧鳳（左2）及石碇區當地婦女經營。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的母親節即將來臨，還在煩惱如何慰勞辛勞的媽媽，準備一個特別的母親節嗎？石碇區「三才靈芝生態農場」及場內田媽媽餐廳「三才心靈芝旅養森食堂」推出母親節靈芝產品優惠活動，農場內也提供導覽、DIY體驗等豐富活動以及各式靈芝特色料理，新北市農業局推薦可趁著母親節帶媽媽出門走走，來一趟健康靈芝小旅行。

石碇田媽媽餐廳「三才心靈芝旅養森食堂」位於「三才靈芝生態農場」內，由負責人李慧鳳及石碇區當地婦女經營，並由石碇區農會輔導，農場位址原本是日據時期的日本軍官俱樂部，光復後則為台陽煤礦辦公廳，後來李慧鳳發現此地環境非常適合培育靈芝，因此將這裡打造成以靈芝為主題的園地。

▲靈芝御皇一品鍋與靈芝麵線。

「三才靈芝生態農場」提供多樣的活動供民眾參與，包含靈芝太空包DIY、靈芝生態導覽、靈芝美容薰等活動，讓民眾對於靈芝的生態、用途更為了解，想體驗的民眾歡迎提前預約。「三才心靈芝旅養森食堂」以在地優質靈芝開發出多種特色靈芝料理，包含靈芝咖啡、靈芝司康等靈芝下午茶系列、以靈芝與烏骨雞及數十種中藥材一起燉煮成的靈芝御皇一品鍋，及將靈芝融入各色菜式的靈芝套餐。此外還有靈芝茶包、靈芝面膜等各類伴手禮，讓民眾隨時隨地都能享受到靈芝的益處。

李慧鳳表示，為了提升田媽媽餐廳的品質，每年都會請老師來授課，課程內容除了加強餐飲技能外，還包含學習開發相關農業體驗活動及創新菜單，增加服務品項，提升田媽媽的專業度，靈芝司康便是由田媽媽們共同研發，作為產品供遊客品嘗，更進一步設計成靈芝司康DIY，並獲選為「2019年新北市特色烘焙產品比賽」1星特色產品。

▲石碇田媽媽餐廳開發創新菜單，增加服務品項，靈芝司康便是由田媽媽們共同研發。

李慧鳳說，這次配合母親節，從5月1日到5月31日推出靈芝產品優惠活動，優惠產品包含靈芝養生膳食、靈芝御皇養生膳湯及靈芝膠囊，膳食與膳湯融合靈芝精華與多種藥材，營養豐富，靈芝膠囊則方便攜帶，為媽媽送上最溫馨、健康的母親節禮物，更多優惠詳見「三才靈芝生態農場」臉書粉專。

▲遊客進行靈芝DIY活動。