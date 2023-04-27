南投縣議會舊址將改建全縣首座全民運動館　首場公聽會討論熱烈

▲南投縣議會舊址將改建為全縣首座全民運動中心。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府規劃在南投市及草屯興建全民運動館，今日召開第一場公聽會，邀請地方民意代表、里長及民眾共同參與，出席者熱烈發言，對這項建設抱以期許；副縣長王瑞德表示，將彙整各方意見，做為推動全民運動館參考。

縣府初步規劃在縣府大樓對面的縣議會大樓舊址興建全民運動館，公聽會27日上午在婦幼館舉行，由副縣長王瑞德主持，縣府教育處長王淑玲、南投市長張嘉哲，以及縣議員簡千翔、林儒暘、沈夙崢，南投市代表會主席張惠卿等人參加。

縣府指出，舊縣議會土地約6385平方公尺，初步規劃參照國民運動中心推動模式，設置體能中心、瑜珈或韻律教室、桌球場、羽球場或綜合球場（籃球或排球）等運動設施，並强化公益回饋，開放特定時段供年長及弱勢族群免費使用，提升各年齡層之運動風氣。

簡千翔、林儒暘、沈夙崢皆盼望細部規劃時，能兼顧友善婦幼、重視無障礙空間、廣泛收集運動人口意見、運動館外場地如何延伸、委外經營時間安排、課程設計及如何優惠在地居民等問題，並營造屬於南投特色的場館；地方人士也期盼，一併解決全民運動館預定地豪雨淹水問題，副縣長王瑞德表示，所有可行意見，都會納入未來建設參考。

縣府表示，5月5日下午2時，將在草屯鎮公所5樓國際會議廳舉辦第二場公聽會，除邀請在地民意代表及里長參與討論，也歡迎民眾參與，提供意見。