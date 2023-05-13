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大陸 大陸焦點 特派現場

美在亞太頻繁外交後果？　陸學者：面臨冷戰後「前所未有」的風險

▲▼中美關係。（圖／路透社）

▲亞太地區將進一步作為美國全球外交的重心。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

美國政府一連串的亞太外交舉動，表面是強化與韓菲日等國的同盟關係，實際是把亞太地區進一步作為美國全球外交的重心，從地緣戰略到地緣經濟兩個層面打壓與遏制中國，這樣做法只會讓亞太地區經濟的繁榮與發展面臨冷戰結束32年來前所未有的風險。

南京大學國際關系學院執行院長朱峰今（13）日於《環時》刊登文章，內容分析美國政府近來頻繁的亞太外交策略背後目的。內文首先梳理近期美國在亞太地區外交活動，4月下旬韓國總統尹錫悅訪美，隨後菲律賓總統小馬可仕在白宮與美國總統拜登舉行美菲元首會晤。5月，拜登計劃去日本參加七國集團（G7）首腦峰會，之後與南太平洋島國舉行首腦會晤，再轉至澳洲參加美日印澳四邊合作機制（QUAD）首腦會。

朱鋒認為，這一連串在亞太的外交舉動，表面是強化與韓菲日等國的同盟關系，增強美國對南太地區的安全與經濟關注，真實目的是在美國的全球安全戰略重點轉移到亞太之後，將亞太地區進一步作為美國全球外交的重心，從地緣戰略到地緣經濟兩個層面打壓與遏制中國，為了自身利益而不惜強化地區國家間，讓亞太地區經濟的繁榮與發展面臨冷戰結束32年來前所未有的風險。

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在白宮舉行會談。（圖／路透）

▲美國總統拜登（Joe Biden）與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在白宮舉行會談。（圖／路透）

美國總統拜登（Joe Biden）上任後不斷加強的對華戰略打壓，東亞區域內國家出現「兩分化」的政策選擇。朱鋒認為多數亞太國家並不會自動加入，「任何將新冷戰帶入亞太地區產業鏈、供應鏈和價值鏈的行為，只會破壞和傷害東亞經濟的持續繁榮。」並且和《區域全面經濟夥伴關系協定》（RCEP）發展精神背道而馳，更有可能對東亞各國的經濟增長帶來實質性損害。

朱峰指出，拜登與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）1日在白宮舉行會晤，發表美菲聯合聲明明重申強化美菲同盟關係，擴大美國在菲律賓的駐軍與基地規模，並計劃啟動美菲日三邊合作。

他分析，按照時間規劃，RCEP將於6月2日對菲律賓正式生效，同時代表RCEP將對15個成員國全面生效，全球最大的自貿區將進入全面實施新階段。在當前的世界經濟形勢下，如何擴大RCEP成員國之間的貿易投資規模，滿足各國消費擴大升級的需要，鞏固和強化區域產業鏈供應鏈，推動全球經濟長期繁榮發展，顯然對亞太國家是更加迫切的任務。

▲▼拜登、尹錫悅在聯合記者會上公布《華盛頓宣言》，提到美韓兩國成立「核磋商小組」。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登、尹錫悅在聯合記者會上公布《華盛頓宣言》，提到美韓兩國成立「核磋商小組」。（圖／達志影像／美聯社）

不過，在拜登政府的施壓和拉攏之下，與亞太經濟合作同步存在的「盟國政治」還是走向了持續發酵。其中，日本堅定站在美國一邊，不斷渲染「中國威脅」，美日同盟走向加強戰略、經濟和高科技陣營化態勢的美日「同謀」。

朱峰進一步分析，尹錫悅訪美是紀念韓美同盟建立70周年，雙方發表的《華盛頓宣言》顯示，韓國迫不及待想升級美韓軍事合作，將招致地區國家的不滿，更加劇朝鮮半島的緊張局勢，引發韓國國內政情與民意新的分裂。尹錫悅已經成為韓國歷屆政府中到執政一年期限時，民意支持率第二低的領導人。

韓國政府透過美國對北韓軍事壓制來抑制「朝核局勢」升級。朱峰認為，「這種做法的本質，只是想要恢復73年前朝鮮戰爭爆發時美日韓組成的『南方三角』，更是試圖按照冷戰方式恢復和升級美國在韓國的軍事部署。」

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

談及「亞太版北約」朱峰舉例，從前任總統川普到現任總統拜登，美國一直試圖將美日印澳四邊合作機制打造成亞太版的北約，以將美國主導的雙邊軍事同盟擴大到多邊軍事同盟。但在亞太製造陣營對抗、破壞區域經濟開放與合作，乃至於製造新冷戰，只會削弱和損害美國自身的利益。

他也指出，1993年11月柯林頓政府在西雅圖主辦首次亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，這次峰會不僅是冷戰結束後中美關係走向更加開放、合作和包容性發展的轉折點，更為東亞地區的安全、繁榮與穩定開創中美共同發力的新時代。

從1993年到2018年的25年間，東亞經濟總量翻了兩番；東亞也成為與北美、歐盟並駕齊驅的世界經濟三大重心之一。今年，美國將要再次主辦APEC領導人非正式會議，但在拜登政府以打壓和遏製中國為戰略目標的極端政策驅動下，APEC的未來令人擔憂。「將狹隘的陣營性安全利益置於開放和包容的東亞區域利益與一體化進程之上，東亞的去冷戰化、再區域化進程將更加艱難。」

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