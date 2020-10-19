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中美關係回不去了　朱峰：離新冷戰一步之遙

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▲▼上海外灘的中美國旗。（圖／路透）

▲ 中美關係很難回到以前。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導 

中美之間還能回到過去嗎？大陸官媒環球時報今（19日）刊登一篇學者評論，來自南京大學南海研究協同創新中心執行主任朱峰表示，中美關係走到今天，離新冷戰確實只有「一步之遙」，想回到過去已經不可能，未來對於中美關係不得不丟棄幻想。

▲美國總統川普8月6日下令，禁止國內企業與微信母公司騰訊、TikTok母公司字節跳動進行交易，稱這些中國企業對於國家安全構成「重大威脅」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普禁止國內企業與微信母公司騰訊、TikTok母公司字節跳動進行交易。（圖／達志影像／美聯社）

環球時報該內文指出，中美衝突從貿易戰、媒體戰、科技戰，擴大到了外交戰、人才戰。美國違背WTO的基本原則，對近300家中國企業進行制裁，對華為、字節跳動、微信發出封禁威脅，甚至將孔子學院定性為「外國政府機構」。這些做法旨在實質性地斷絕中國大型企業與美國市場和科技創新之間的聯繫，謀求全球產業鏈的「去中國化」，大幅度削弱中國與美國學術機構的聯繫。

朱鋒進一步說，美國國務卿蓬佩奧7月23日在尼克松圖書館的政策聲明，已經無視1972年尼克森總統訪華以來中美合作共贏、共同發展的基本歷史，將矛頭對準了中國共產黨的執政合法性，拋棄中美關係近50年來發展進程中最為重要的「彼此尊重各自現狀」的政治原則。中美關係走到今天，離新冷戰確實只有「一步之遙」。

朱峰認為，中美關係走到今天這一步，一是川普個性使然，二是美國國內反華鷹派想要趁機全面「打疼」中國的邏輯使然。疫情帶來美國國內反華、仇華、嫌華等社會情緒的上升，更是讓對華強硬、鬥狠近乎成為普遍的「政治正確」性主張。

▲▼美國民主黨籍總統候選人拜登在辛辛那提州競選活動上發表演說。（圖／路透）

▲美國民主黨籍總統候選人拜登假使勝選，想改善中美關係十分困難。（圖／路透）

這場中美大戰牽涉的台灣問題，首次被放大凸顯。朱峰表示，2020年美國在野黨的民主黨黨綱就涉台問題刪掉此前一直堅持的「一中政策」字眼。拜登競選團隊在中國政策表述上也開始不甘示弱。民主黨副總統候選人哈里斯在與彭斯的辯論中，刻意回避主持人提出的中國究竟是敵人、還是競爭者的話題。

朱峰認為，可以肯定的是，即便拜登在11月3日美國大選中獲勝，中美關係未來想要迅速改善的可能性也十分微弱。「中美關係走到今天，我們已經回不到過去了。」美國因素或許是中國崛起的歷史進程中最大的外部環境因素，我們對中美關係不得不丟棄幻想。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 美國總統川普持續擴大反華政策。（圖／路透）

相較川普政府之前的美國政府，朱峰分析，首先對華接觸政策上，基於認可兩國不同制度、接受中美是發展中國家和發達國家差異的現實，並對中國崛起多少保持一定程度的「戰略兼容」。

就國防外交上，朱峰近一步分析，過去的美國政府即使從來沒有放鬆對中國的戰略盯防和戰略警惕，但至少在台灣問題上堅持「一中政策」，在南海問題上不主動介入島礁主權和海洋權益紛爭，美國更大程度上是東亞「美國式秩序」的維護者。如今，川普政府採取以實施印太戰略為推手，美國將全面干預中國的周邊關係，孤立、分化和遏制中國已經成為美國對華戰略的核心目標。

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 美國總統川普視中國「頭號戰略競爭者」。（圖／路透）

未來中美關係走向何處？朱峰認為，去中國化將會在美國各條戰線延續，將中國的科技創新和製造業壓制在中低端，阻止中國科技創新和製造業走向中高端，將是美國旨在重新拉大與中國力量對比差距的核心環節。

朱峰強調，川普執政不到四年，中國作為美國「頭號戰略競爭者」的概念已經前所未有地實體化了。美國對中國的變臉既是美國單極霸權缺乏有效權力制衡的結果，更反映了國際關係中「權力政治」的醜陋。

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