520兩岸政治／後蔡英文時代或陷「烽火外交」　恐再丟邦交國

▲大陸學者時殷弘直言，蔡英文後四年執政，邦交國會再少。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

台灣歷經去年九月斷交風暴，面對大陸金援外交和國際空間不斷打壓，目前只剩下15個邦交國。加上今年疫情衝擊，外交情勢看似雪上加霜，卻因為台灣防疫有功受到國際肯定，讓爭取國際空間似乎出現破口。不過，大陸國際關係學者時殷弘認為機會並不大，「在美國助攻下，民進黨政府想爭取更多國際空間，最後還是無法得到國際認同，甚至未來執政四年內，大陸還會再掛掉台灣幾個邦交國。」

▲2019年我方陸續與索羅門群島、吉里巴斯終止外交關係。（示意圖／記者季相儒攝）

陸挖牆腳「台剩15個友邦」

2016年蔡英文總統執政以來，陸續和聖多美普林西比和巴拿馬斷交，2018年一口氣失去多明尼加、布吉納法索和薩爾瓦多3個邦交國。去年九月，台灣再次經歷慘烈外交雪崩，與南太島國索羅門群島、吉里巴斯終止外交關係，這些國家和台灣分手後，迅速轉向與大陸建交。

截至目前，台灣友邦只剩下15個邦交國，分別是大洋洲的馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國；歐洲的教廷（梵蒂岡）；中美洲的貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、尼加拉瓜；加勒比海的海地、宏都拉斯、聖克里斯多福、尼維斯、聖露西亞、聖文森；非洲的史瓦帝尼王國（原稱「史瓦濟蘭」）。

▲去年索羅門群島與台灣斷交，迅速與大陸建交。（圖／路透社）

蔡後四年執政「再掉邦交國？」

大陸金援外交和政治壓力，長期讓台灣國際空間陷入困境，但隨著香港反送中持續延燒，局勢有所轉變。先是蔡英文大選贏得800多萬票，讓執政黨更有底氣；疫情爆發後，卓越的防疫成果國際間刮目相看，口罩外交再次備受肯定。台美關係變得密切，美國近期聯合關鍵盟友推動台灣參加世衛組織（WHO），如果持續發展下去，台灣外交空間可望有進一步突破？

對此，時殷弘認為，近期民進黨政府肯定利用美國關係，透過半官方、非官方組織，試圖拓展國際外交空間，並且製造國際輿論限制大陸對台的軍事、政治擠壓，就算再怎麼做，擴大邦交國際空間機會很小。他甚至直言，「未來四年，台灣現有邦交國肯定被再大陸掛掉！」

南京大學國際關係研究院院長朱峰接受《ETtoday新聞雲》訪問，現在局勢變化很快，台灣防疫表現不錯，也許有些貧窮國家需要建交幫助，邦交國也有可能增加，但也可能會再減少。另一方面，外界讓認為中共會再出手挖台方友邦國？朱峰說，「這從來就不是涉台重要方向，也沒有實際性幫助。」

▲美國通過台北法案，大陸學者認為美幫台「形式大於內容」。（圖／翻攝自賴清德臉書）

美幫台「形式大於內容」

談到台灣未來國際空間情勢？朱鋒表示，「看似美國幫忙爭取，也只是形式大於內容。」他說，台北法案不代表台灣擁有主權獨立完整性，再者，美國到現在承認一中的立場並沒有改變，未來，蔡英文想爭取更多國際空間將會白忙一場。

朱峰強調，「蔡英文政府玩外交不要過火，這樣是否對台灣真有實際作用？」目前世界衛生大會（WHA）已表明「一中」立場，世界衛生組織（WHO）也稱無權決定邀請台灣，由會員國決定。朱峰說，蔡接下來四年執政應該想想，如何回到外交休兵時期，改善兩岸溝通，才是實際作為。