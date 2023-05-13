飛日本注意！桃機「明起連10天」加強安檢　籲提早2.5小時報到

▲配合日本G7高峰會，桃機5/14起對飛日本航班加強安檢。（資料圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

赴日旅客請注意！配合日本G7高峰會舉行期間強化航空保安需求，桃機公司宣布，5月14日晚間18時起到23日午夜前，連續10天將針對飛日本航班加強安檢，呼籲旅客提早2.5小時到機場。

因應日本G7高峰會登場，桃機公司表示，依據民航局加強機場航空保安措施指引，針對飛往日本航班包括轉機旅客，加強人身及手提與託運行李安全檢查，實施期間自5月14日18時起至23日23時59分止。

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桃園機場公司營運安全處長蘇崇義表示，機場已特別規劃飛往日本安檢線和安檢口，提醒在此期間前往日本旅客，最好提早2.5小時抵達機場辦理報到，並配合現場人員引導至專屬查驗線通關，避免行程延誤。

機場公司表示，疫後國際商務觀光需求快速成長，桃園機場今（2023）年1至4月份赴日人數為100萬2,693人次，約佔總出境人次26.8%。基於國際合作及強化保安，桃園機場於G7高峰會舉行期間，將執行強化安檢措施，為確保強化安檢期間作業順利，航警局將配合開設集中安檢專線，實施期間相關措施恐增加作業時間，敬請旅客體諒。

機場公司提醒，赴日旅客提早至機場辦理報到及通關作業，至安檢線前排隊時，先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料亦可利用周邊倒水桶淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，使安檢流程更為順暢。