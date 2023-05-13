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蘋果iOS程式碼意外暴雷！　全新「Beats耳罩式」降噪耳機有望登場

▲Beats Studio Buds+。（圖／MacRumors）

▲Beats Studio Buds+。（圖／MacRumors）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒9to5Mac透露，蘋果一直在開發帶有定制 Beats 晶片的新Beats Studio Buds+ ，現在也傳出蘋果即將推出具有透明模式和空間音效功能的新款 Beats Studio Pro 耳機。根據代號，它很可能是與 A-Cold-Wall 的 Samuel Ross 合作開發的。

據外媒報導，Beats 發布其最後一款耳機已經有一段時間了。即使 AirPods Max 已經上市，Apple 似乎仍然有興趣以 Beats 品牌發布新耳機。在周二為開發者發布的iOS 16.5 RC內部文件中找到的圖像證實了新 Beats Studio Pro 的存在。

外媒更從中發現了有關新 Beats Studio Pro 的更多細節。根據調查結果，新耳機將具有更好的主動降噪 (ANC) 和通透模式，甚至首次提供個性化空間音效。

新耳機看起來與 Beats Studio3 非常相似。根據最新 Beats Studio Pro 圖像，設計方面最顯著的區別是從頭帶上移除了Studio品牌。它將提供四種不同的顏色：黑色、白色、深藍色和棕色。

有趣的是，根據代號，Beats Studio Pro 似乎很可能是與藝術家 Samuel Ross 合作開發的，他過去曾與 Beats 合作過。

Apple 目前以 349 美元的價格出售 Beats Studio3 Wireless。目前尚不清楚 Beats Studio Pro 是會取代 Studio3 還是作為更高級的替代品出現。

除了 Beats Studio Pro，Apple 還一直在開發 Beats Studio Buds+。iOS 16 中的代碼顯示，Beats Studio Buds+ 將支持音樂共享、自動設備切換和「嘿 Siri」，就像 AirPods 和其他 Beats 無線耳機一樣。但是儘管支持這些功能，新的 Beats Studio Buds+ 將採用定制的 Beats 晶片，而不是蘋果的 H1/H2 晶片。 

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