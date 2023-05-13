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吊臂刺穿車廂！他重看關鍵40秒「揭密2真相」：我們都被中捷騙了

記者施怡妏／綜合報導

台中捷運綠線豐樂公園站10日發生重大意外，附近建案吊塔吊臂掉落，重砸隔音牆後，掉落軌道上，捷運迎面撞上，造成1死10傷的悲劇，前立委陳柏惟揭密中捷的2種說法，「障礙物偵測有啟動、月台有斷電按鈕」，經多方查證事發當時紀錄，以及原始設計文獻，直呼「我們都被騙了」。

陳柏惟在臉書發文，調閱行控中心影像與訊號紀錄，發現從12:27:04秒吊臂墜落後，5秒「行控中心連跳十次『線路接地警報』」，當有異物接觸導電軌，造成電流異常而造成，也就是在吊臂墜落那一刻，行控中心就響起警報了，「還不是一次，是十次！」

▲台中捷運,綠線,意外,工安。（圖／民眾提供）

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▲吊臂插進車廂裡。（圖／民眾提供）

然而，行控中心只是打給台電詢問有無跳電，而未確認車站內外軌道短路原因，陳柏惟指出，「這顯示就算有軌道異物偵測機制，中捷行控中心的SOP根本沒有這種想定，直接忽略異物入侵可能，錯失拯救人命良機」。

另外，透過當時站內旅客的證詞，陳柏惟表示，事故發生時，車站內部分電路短暫跳脫，電梯面板無法操作，但在這41秒時間內，不論是行控或站務，均未掌握電力異常原因，警覺心顯然不足；更離譜的是，查閱資料並與專業人員討論後發現，「中捷月台上其實設有也能讓列車停留在站裡，阻止意外發生的『緊急斷電按鈕』，但是知道人的不多」。

陳柏惟表示，顯然保全一定不知道，求證中捷也得到否定的訊息，「似乎沒人知道此機制的重要性，變成中捷不知道中捷有什麼的荒謬場景」。

▲台中捷運列車撞上建案掉落的吊臂。（圖／記者許權毅攝）

▲台中捷運列車撞上建案掉落的吊臂。（圖／記者許權毅攝）

陳柏惟也發現，中捷在月台端牆門以外的管制區有一個「緊急斷電箱」，當打開按下時，站內列車將失去電力，在此狀況下，駐車電磁閥消磁，立即實施駐車煞車，列車就無法發車，在本次事故發生時，保全已經跑到月台頂端，再往前就能去觸動這個按鈕，「但不論在本事故，或事故後中捷高層的發言中，均未提及此一機制，顯然平時完全也未訓練，錯失最快救援良機！」

陳柏惟與團隊追蹤本起事故，發現董座到站務渾然不知緊急停車機制，再到事故後的救援速度，台中市政府和中捷都有多項缺失，「這讓我驚覺，平時看似尋常，甚至被當作進步象徵的捷運、高樓，竟然是處處殺機，市府如何保證給人民安居樂業的環境？」

陳柏惟指出，「事故後，中捷董座一連串幫自己鼓掌、把自己任內系統設計發包甩鍋林佳龍等行為，令人非常憤怒！而盧秀燕市長對建商工安監督不周、捷運系統安全標準缺失等問題毫無歉意，刻意要淡化市府疏失。東西掉下來是財物損失，開車撞上去是生命安全，因此我認為興富發應負擔所有財損，並檢視是否違法施工，中捷重出誠實的檢討報告，而台中市政府督導不力，扯謊愚民，市長應道歉、首長應下台。」

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