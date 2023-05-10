幸福6月！花蓮推出泛舟月　旅宿泛舟享85折優惠

▲配合東管處泛舟鐵人三項活動，花蓮推出泛舟月 旅宿泛舟享85折優惠。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東海岸國家風景區管理處將於6月11日舉辦「秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」，花蓮縣政府與東管處共同舉辦「花蓮泛舟月」活動，於6月1日至30日辦理商家優惠帶狀活動，民眾只要出示活動合作泛舟業者體驗收據發票，或是泛舟鐵人三項活動報名證明，即可享有花蓮合作旅宿業者85折優惠；而於合作旅宿住宿，亦可享有泛舟85折優惠。

觀光處長張志翔表示，秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動是國際級的賽事，為了擴大活動效益，加強遊客於花蓮淡季住宿和旅遊誘因，與東管處聯合舉辦「花蓮泛舟月」活動，除了鼓勵選手留宿花蓮旅遊，也希望一般民眾能來花蓮享受泛舟的刺激樂趣；凡出示賽事或泛舟證明皆可享有住宿85折優惠，若住宿也可享泛舟85折優惠，也歡迎花蓮縣店家踴躍加入合作優惠店家行列，相關詳情請見花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw/Default.aspx）。

▲前往花蓮絕美20條步道，打卡並上傳活動網站，將依完成的步道提供不同獎項。

另外選手和遊客不只可享優惠活動，11月底前只要在花蓮合法旅宿業住宿，並前往任三項指定旅遊點，即可參加「永續遊花蓮獎勵方案」自由行抽特斯拉活動，至獎勵方案活動網站登錄即有機會將Tesla汽車帶回家！旅行社帶團20人以上至花蓮旅遊住宿，則提供帶團獎勵金每晚5,000元，結合天文、泡湯遊程還可獲得加碼獎勵金，鼓勵旅行社可趁獎勵期間多加推出花蓮特色套裝遊程。

花蓮擁有美麗的大山大海，除了透過泛舟欣賞沿途美景之外，縣府也舉辦「花蓮絕美步道活動」宣傳花蓮山林美景，即日起至11月30日，前往花蓮絕美20條步道，持「花蓮絕美步道字卡」與「指定拍照點」合照，並上傳活動網站，將依完成的步道提供不同獎項。南區特色步道包含獲選全台十大絕美步道的瓦拉米步道及瑞穗的富源國家森林遊樂區景觀步道，縣長徐榛蔚誠摯歡迎前來花蓮的遊客及選手，同時來體驗花蓮的刺激樂趣與森林療癒！