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大陸 大陸焦點 特派現場

陸：美國想給中國一頂「發達國家」帽子　對不起戴不了！

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國會近期提出一項決議案，反對中國在WTO的「發展中國家」地位。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌12日表示，美國想要給中國送一頂發達國家的帽子，對不起這頂帽子中國戴不了，「正如習近平主席指出的，中國永遠是發展中國家大家庭的一員。」

汪文斌在例行記者會上提到，中國是一個發展中國家，有著充分的事實依據，2022年中國人均國內生產總值為12741美元，是發達經濟體的五分之一，僅相當於美國的六分之一；2021年中國人均國民總收入位列世界第六十八位，人類發展指數世界排名第七十九位，與主要發展中國家排名相當。

汪文斌說，中國是一個發展中國家，也有著堅實的國際法依據。中國的發展中國家地位又包括世界貿易組織機制、《聯合國氣候變化框架公約》《關於消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》在內的國際條約所認可，並為國際社會廣大成員所接受。中國的發展中國家地位不容剝奪。

▲▼中美關係,美中關係。（圖／CFP）

汪文斌強調，長期以來，中國同廣大亞非拉發展中國家在爭取民族解放運動中並肩戰鬥，在推動國家發展進程中相互支持，生動詮釋了什麼是患難見真情，雙方早已成為休戚與共的命運共同體，「中國不會加入西方的富人俱樂部，將永遠同廣大發展中國家一道爭取共同權益，維護共同利益。正如習近平主席指出的，中國永遠是發展中國家大家庭的一員。」

汪文斌還說，維護發展中國家地位是中國的合理合法權利，中國沒有將發展中國家地位當作逃避國際責任的擋箭牌，或是獲取特殊優待的敲門磚，而是積極為推動世界和平與發展作出更多中國貢獻，「2013年至2021年，中國對世界經濟增長的平均貢獻率為38.6%，高於七國集團國家貢獻率的總和。」

汪文斌提到，中國率先實現聯合國千年發展目標，對世界減貧貢獻率超過70%，已經成為是聯合國第二大會費國第二大維和攤款國；在世貿組織中，中國目前實際享受的特殊與差別待遇條款遠低於發展中國家的平均水平。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

汪文斌進一步強調，中國屬不屬於發展中國家，不由美國說了算，美方散布各種虛假論調，試圖否定中國的發展中國家地位，其真實意圖無外乎是打壓遏制中國發展空間，讓中國背包袱、扛責任，挑撥中國與發展中國家友好關係，干擾、遲滯發展中國家群體性崛起的勢頭。

汪文斌也提到，中國和廣大發展中國家不會上美國的當，中方將堅定維護自身發展中國家地位，大力深化同發展中國家團結合作，堅定不移，致力於提高發展中國家在國際治理體系中的代表性和發言權，堅定捍衛發展中國家的正當合法權益。

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