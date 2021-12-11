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陸保留WTO「開發中國家」地位　但將放棄部分優惠待遇

▲▼中國大陸駐WTO代表、前商務部部長助理李成鋼。（圖／取自中新網）

▲大陸駐WTO大使李成鋼。（圖／取自中新網）

記者蔡紹堅／綜合報導

《路透社》10日報導，中國大陸駐世界貿易組織（WTO）大使李成鋼10日表示，中國在WTO仍將是一個「開發中國家」，但將放棄一些針對開發中國家的優惠待遇。

李成鋼指出，儘管經濟增長強勁，但由於持續的貧困問題，中國仍然認為自己是一個發展中國家，但中國將在農業和金融服務等「一些領域」尋求剝離。

李成鋼還說，中國不會要求特殊與差別待遇（SDT）的空白支票，並將仔細評估需求，例如，在削減漁業補貼以促進全球魚類資源的重大談判中，中國作為一個主要漁業國家，可能會放棄所有此類豁免。

報導也特別提到，李成鋼拒絕透露，根據世貿組織規則，中國將在何時、在何種條件下完全放棄將自己視為發展中國家。

另外，今年也是中國加入WTO的20周年，李成鋼在一場論壇上表示，WTO正陷入前所未有的危機之中，中國在進一步參與多邊貿易體制過程中也面臨著嚴峻的挑戰，目前，世貿組織部分功能缺失，運轉不暢，有效性、權威性和相關性受到質疑，「貿易談判」「貿易監督」「爭端解決」這三大支柱都不同程度地受到了侵蝕。

李成鋼指出，未來應盡快推動世貿組織修復功能和正常運轉，核心任務是推動規則談判，談出成果，打破僵局，「在未來的研究中，可能不能止步於對現有規則的研究，應更多聚焦於對WTO決策機制、爭端解決機制等核心規則改革完善的研究。」

李成鋼提到，要推動世貿組織回應時代需要，過去20多年里，多邊談判成果很少，進入訊息時代，特別是在單邊主義保護主義、新冠肺炎疫情等衝擊下，很多新的議題、新的挑戰，WTO不能迴避。

李成鋼強調，對世貿改革既要有雄心，也要有耐心，自貿改革牽涉面廣，涉及利益多，是一個系統性和結構性的複雜，不可能一蹴而就，要把握好世貿改革的方向和平衡，不能過載；應該維護多邊貿易體制、非歧視和開放的核心價值，保障發展中成員的發展利益；集中精力解決危及世貿組織生存的關鍵和緊迫性問題，讓世貿組織恢復正常運轉；應尊重成員各自發展的模式，不能將沒有事實依據的指責列為改革議題。

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