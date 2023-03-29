美國認證中國「非開發中國家」　大陸網友急表態：我們還是發展中

▲美國認證中國為「非開發中國家」。圖為上海夜景。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國國會聯邦眾議院28日以415票對零票無異議通過法案，要求國務卿致力消除中國在國際組織中的「開發中國家」標籤、「確保中華人民共和國不會因具有開發中國家的地位，而在該組織內獲得特殊待遇或援助」。大陸媒體報導相關新聞時，大陸網友紛紛急著表態，承認大陸還是發展中（開發中）國家。

騰訊新聞網轉載大陸自媒體《成視國際看點》的撰文指出，從GDP總量來看，中國已經成為了世界第二大經濟體，單論人均GDP，中國也超過了很多發展中國家，所以國際社會已經不再將中國看作一個普通的發展中國家。

但這只是相對於其他發展中國家而言，如果與那些發達國家對比，中國還是有很大差距。要知道那些發達國家人均GDP均超過2萬美元，而且有著完善的社會福利體系。

《成視國際看點》的撰文中提到，發展中國家和發達國家承擔的義務也是不一樣的，比如在節能減排方面，發達國家的限制要比發展中國家更苛刻。

因為西方發達國家財力比較雄厚，能拿出多餘的資金應對氣候變化。而且發達國家走的是先汙染後治理的發展道路，對全球氣候變暖負有不可推卸的責任。

▲大陸自媒體《成視國際看點》認為，中國一直在履行大國義務，參與全球氣候治理，美國作為世界唯一超級大國，卻一直在推卸責任。（圖／路透）



《成視國際看點》認為，此前美國政府曾要求中國強化減排目標，中國很快就對美國進行了反擊，要求美國兌現承諾，向發展中國家提供援助，幫助發展中國家進行氣候治理。

中國一直在履行大國義務，參與全球氣候治理，美國作為世界唯一超級大國，卻一直在推卸責任，美國應先履行發達國家的義務，否則沒有資格對中國指手畫腳。

對此大陸網友在騰訊新聞的留言中回應表示，「我們是不發達國家，各位多多資金支持！」、「別說了，我在廠裡打螺絲，一小時才十七塊錢，一個月四千，不是發展中是什麼」、「環保本來就是發達國家拋出來遏制發展中國家發展的。不是環保不重要，是環保的標準和掌握的結束在發達國家手裡，他們掌握主動權。」

「從雙休沒普及，免費加班情況普遍，等現象上看，中國確實是發展中國家，目前和發達國家沒得比。」、「起碼人均GDP要達到2萬美元的發達國家最低入門級後才算，現在仍然還是發展中國家。」