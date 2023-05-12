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鹿耳門媽華誕壽宴　土城聖母廟贈送壽桃、壽麵呷平安

▲正統鹿耳門聖母廟在媽祖壽誕，12日上午於媽祖殿舉行「壽誕祀宴」，由正統鹿耳門聖母廟王增榮主任委員擔任主祭，儀式遵循古禮、隆重典雅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲正統鹿耳門聖母廟在媽祖壽誕，12日上午於媽祖殿舉行「壽誕祀宴」，由正統鹿耳門聖母廟王增榮主任委員擔任主祭，儀式遵循古禮、隆重典雅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

正統鹿耳門聖母廟在媽祖壽誕，12日上午10時於媽祖殿舉行「壽誕祀宴」，由正統鹿耳門聖母廟王增榮主任委員擔任主祭，儀式遵循古禮、隆重典雅，向鹿耳門媽行上香、獻花、獻茶、獻果、獻壽桃、獻壽麵、獻妝品及獻財帛等貢禮與三跪九叩首大禮，恭讀祝文、恭化財帛。

▲正統鹿耳門聖母廟在媽祖壽誕，12日上午於媽祖殿舉行「壽誕祀宴」，由正統鹿耳門聖母廟王增榮主任委員擔任主祭，儀式遵循古禮、隆重典雅。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲正統鹿耳門聖母廟在媽祖壽誕，12日上午於媽祖殿舉行「壽誕祀宴」，由正統鹿耳門聖母廟王增榮主任委員擔任主祭，儀式遵循古禮、隆重典雅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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正統鹿耳門聖母廟主祀天上聖母鹿耳門媽，每逢農曆3月23日「媽祖聖誕」，來自全台的分靈廟宇多會回祖廟參香、熱鬧非凡，聖誕前夕5月11日，台江建庄200年系列活動特別舉行「正統鹿耳門聖母廟大殿音樂會」，由海尾朝皇宮薩克斯風樂團，11日晚上7時30分至9時，在聖母廟媽祖殿前演奏浪漫樂曲為媽祖賀壽，吸引眾多信徒前來聆聽。

▲正統鹿耳門聖母廟在媽祖壽誕，12日上午於媽祖殿舉行「壽誕祀宴」，由正統鹿耳門聖母廟王增榮主任委員擔任主祭，儀式遵循古禮、隆重典雅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

正統鹿耳門聖母廟王增榮主委表示：「鹿耳門是台灣媽祖信仰的發源地，在鹿耳門媽的庇佑下，台南土城正統鹿耳門聖母廟成為東南亞最大的媽祖廟，結合觀光、美食、文化、休閒、慈善，是台灣媽祖文化代表性的廟宇。邀請善信大德可以在媽祖聖誕時來聖母廟參拜，讓神明庇佑大家身心安康。」

▲正統鹿耳門聖母廟在媽祖壽誕，12日上午於媽祖殿舉行「壽誕祀宴」，由正統鹿耳門聖母廟王增榮主任委員擔任主祭，儀式遵循古禮、隆重典雅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

正統鹿耳門聖母廟鄭深池榮譽主委及許多信眾在此佳節共同發心捐獻逾3千組壽桃、壽麵，將於媽祖華誕壽宴祀典圓滿完成後，分送給前來向媽祖賀壽的信徒吃平安，預計於12日上午10時半、下午2時，發送壽桃、壽麵給前來參香的信眾。

▲正統鹿耳門聖母廟在媽祖壽誕，12日上午於媽祖殿舉行「壽誕祀宴」，由正統鹿耳門聖母廟王增榮主任委員擔任主祭，儀式遵循古禮、隆重典雅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廟方也邀請捐血車從12日上午9時到下午5時在廟埕舉辦捐血活動，以「捐血救人」、「捐油米助人」將對媽祖的祝壽心意化作大愛、濟助世人，凡捐血、捐油米就會致贈壽桃或康乃馨，讓信眾植福、祈福、增福、結善緣。鹿耳門媽的契子、契女、爐前弟子、十方善信大德紛紛前來祝壽、做公益！

▲正統鹿耳門聖母廟在媽祖壽誕，12日上午於媽祖殿舉行「壽誕祀宴」，由正統鹿耳門聖母廟王增榮主任委員擔任主祭，儀式遵循古禮、隆重典雅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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